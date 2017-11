Bedrijven als tollenaars voor de schatkist

Bedrijfsbelastingen brengen in België niet minder op dan in onze buurlanden. Toch klinkt de roep dat het meer moet zijn. De overheid moet er echter voor opletten de bedrijven niet weg te jagen door hun winsten te zwaar te belasten. Want dan dreigt ze veel te verliezen. Bedrijven spelen immers een sleutelrol in het belastingsysteem als tollenaars voor de schatkist. En meer.