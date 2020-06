Bedrijven krabbelen overeind, maar staan nog niet recht

De bedrijven hebben de helft goedgemaakt van de omzetkrimp die ze sinds de uitbraak van het coronavirus hebben geleden.

Beetje bij beetje krabbelen de Belgische bedrijven overeind, maar voluit rechtstaan doen ze nog niet. Dat is de conclusie van de tiende enquête die de werkgeversorganisaties Voka, Beci, Unizo, UWE en NSZ de afgelopen dagen hielden in opdracht van de Nationale Bank.

Begin maart zagen de ondernemingen hun omzet gemiddeld met 36 procent naar beneden duiken. Die omzetkrimp is nu gemilderd tot 17 procent. De trend is vrij gelijkmatig in de drie gewesten.

Bij de horecabedrijven is het herstel het spectaculairst. In maart kelderden hun inkomsten door de lockdown met 90 procent. Dat omzetverlies bleef tot begin juni rond 85 procent hangen en is nu door de heropening van cafés en restaurants gemilderd tot 50 procent.

De niet-voedingswinkels herstellen bijna volledig. Ze gaan van meer dan 30 procent omzetverlies naar een dip van rond 5 procent. Dat is het niveau waarop de voedingswinkels al even zaten. Ook de bouw, de groothandel, vastgoed en industrie herstellen goed.

85% Kunst en recreatie Het omzetverlies voor organisaties die bezig zijn met kunst, amusement en recreatie blijft rond 85 procent hangen.

Slechts een handvol sectoren toont weinig of geen herstel. Het omzetverlies voor organisaties die bezig zijn met kunst, amusement en recreatie blijft rond 85 procent hangen. 'Vervoer en opslag', waaronder ook de luchtvaart valt, blijft hangen op een omzetverlies van zowat 30 procent. In de landbouw stijgt het omzetverlies in de recentste enquête naar 20 procent.

Lage vraag

Het herstel is dus bezig, maar is verre van voltooid. In het derde kwartaal, dat loopt van 1 juli tot eind september, verwachten acht op de tien bedrijven dat ze nog niet het omzetniveau van een jaar geleden zullen halen. De belangrijkste reden daarvoor ligt bij de vraag. De gezinnen consumeren minder. In de bouw en de industrie is het daarenboven niet altijd makkelijk materialen geleverd te krijgen. Bouwbedrijven en meubelmakers zeggen ook dat de regels rond social distancing het moeilijk maken te werken zoals vroeger.

Faillissementen

Het voorzichtige herstel maakt wel dat veel bedrijven minder pessimistisch zijn geworden over de mogelijkheid dat ze failliet gaan. Waar een maand geleden nog 8 procent van de Belgische bedrijven in de enquête zei een faillissement te vrezen, is dat nu geslonken tot 5 procent. Ook de zorgen om zonder cash te vallen zijn afgenomen.