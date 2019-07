Bedrijven maken zich op voor hittegolf

Tal van bedrijven nemen voorzorgsmaatregelen tegen de tropische temperaturen die deze week in ons land worden verwacht.

Het KMI verwacht woensdag en donderdag een recordtemperatuur van 38 graden Celsius.

De dataserveruitbater LCL, die op drie locaties in ons land (Diegem, Aalst en Antwerpen) serverruimte heeft waar het de data van externe bedrijven en overheden opslaat, is er klaar voor. ‘We koelen onze servers via een gesloten circuit waarin we continu 140.000 liter water rondpompen’, zegt Laurens Van Reijen, de directeur van LCL. ‘Dat water wordt buiten opgeslagen in tanks, waarna ‘chillers’ het afkoelen tot 14 graden.’ Het bedrijf heeft back-upinstallaties voor als het koeling-systeem het zou laten afweten. Maar die werden tien jaar geleden voor het laatst aangesproken.

Het chemiebedrijf BASF heeft hittemaatregelen genomen. Het stelt onderhoudswerken in warme bedrijfsomgevingen uit of verschuift ze naar de nachtploeg. Mensen met dikke veiligheidskledij krijgen koelelementen om in hun kleren te stoppen. De impact van de warmte op de productie is nihil, aldus BASF Antwerpen. ‘Sommige installaties werken bij temperaturen tot 800 graden. Daar kunnen probleemloos nog enkele graden bij.’

Gent-Terneuzen

Op het kanaal Gent-Terneuzen is het waterpeil intussen onder 12,5 meter gezakt. Grote zeeschepen kunnen niet meer naar Gent varen. ‘Het waterpeil zakt al drie weken. Concreet betekent dit dat er drie schepen per week niet kunnen afvaren’, zegt Johan Bresseleers, woordvoerder van North Sea Port.

Op veel plaatsen in Vlaanderen mogen boeren geen water meer oppompen uit de waterlopen. Aan het Albertkanaal zijn de waterkrachtcentrales in Wijnegem, Olen en Ham stilgelegd om water te besparen. Bij de watermaatschappij Aquafin kunnen landbouwers vanaf nu zo goed als gratis gezuiverd afvalwater gaan tanken.

Voor werknemers die zich afvragen wanneer het te heet is om te werken, is het belangrijk te weten dat de temperatuur op de werkvloer niet met een gewone thermometer maar met een vochtige globethermometer wordt vastgesteld. Als u kantoorwerk doet, mag die maximaal 29 WBGT - Wet Bulb Globe Temperature - aangeven, wat overeenkomt met 30 à 35 graden Celsius. Voor wie staand werkt, is de bovengrens 26. Voor wie in de bouw steigers op en af moet, bedraagt hij 18.

Als de maximumtemperatuur is bereikt, moet uw werkgever maatregelen nemen om het werk draaglijker te maken. Dat kan gaan van het verstrekken van verfrissende dranken tot het installeren van verluchtingssystemen.