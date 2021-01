Bedrijven minder somber over werkgelegenheid

Banengroei in de bouwsector kan het jobverlies in andere sectoren compenseren.

De bedrijven in ons land worden iets minder pessimistisch over hun omzetontwikkeling en heel wat minder somber over de werkgelegenheid. Dat blijkt uit de nieuwste rondvraag van de Nationale Bank en de werkgeversorganisaties.

De coronacrisis zadelt de bedrijven nog altijd op met een omzetverlies van 12 procent, schatten ze zelf in. Dat is een lichte verbetering tegenover december. Dat blijkt uit de jongste rondvraag van de Economic Risk Management Group (ERMG) - die sinds het begin van de coronacrisis regelmatig peilt naar de toestand in de bedrijven. Zowat 5.350 ondernemingen en zelfstandigen namen aan de januari-enquête deel.

Ze verwachten dat ze ook in 2021 hun vroegere omzetniveau niet halen. Ze houden rekening met een verlies van 9 procent over het hele jaar. De vaccinatiecampagne komt traag op gang en zal tijd vergen. Bovendien wegen de beperkende coronamaatregelen in België en onze buurlanden ook dit jaar op de economische activiteit.

In 2022 zal een inhaalbeweging gebeuren, verwachten ze, en kan het omzetverlies worden teruggedrongen tot 4 procent. De omzetverwachtingen verschillen naargelang de sector. Sommige hebben zwaarder te lijden onder de coronacrisis dan andere.

Banengroei

Voorlopig houden de meeste bedrijven hun investeringsplannen on hold. De investeringen zouden dit jaar 19 procent lager liggen dan in normale tijden. In 2022 zou dat nog 11 procent lager zijn. 'Dat zou wijzen op een substantiële investeringsgroei in 2022', zegt de Nationale Bank.

Opvallend is dat de bedrijven niet langer verwachten dat nog veel banen verdwijnen. Samen zien ze een verlies van 1.900 arbeidsplaatsen, wat 0,1 procent is van de private werkgelegenheid in ons land. In de decemberenquête dachten ze dat 23.000 banen voor de bijl zouden gaan.

De impact op de werkgelegenheid zal afhangen van het succes waarmee het arbeidsmarktbeleid de overstap van werknemers tussen bedrijfstakken vergemakkelijkt. NATIONALE BANK

Het cijfer stabiliseert vanwege de verwachte banencreatie in enkele sectoren: informatie en communicatie, de bouw, de verwerkende nijverheid en de ondersteunende diensten. Dat zou de vernietiging van arbeidsplaatsen in zwaar getroffen sectoren als de horeca, vervoer en logistiek, en kunsten en recreatie compenseren.

De uiteindelijke impact op de werkgelegenheid zal afhangen van het succes waarmee het arbeidsmarktbeleid de overstap van werknemers tussen bedrijfstakken vergemakkelijkt, merkt de Nationale Bank op.