Bedrijven moeten maandelijks melden wie niet kan thuiswerken

De overheid schakelt deze week een versnelling hoger in de controles op telewerk en de uitrol van sneltesten in bedrijven. Een stand van zaken.

Een van de coronamaatregelen voor ondernemingen is de verscherpte controle op het naleven van de thuiswerkplicht. Bedrijven moeten voortaan maandelijks doorgeven hoeveel werknemers niet kunnen thuiswerken.

Concreet wordt zaterdagavond een nieuwe registratietool gelanceerd op de portaalsite van de Rijksdienst Sociale Zekerheid. Elke onderneming - publiek of privaat - moet er elke maand invullen hoeveel personeelsleden ze telt per filiaal en hoeveel personeelsleden een taak uitvoeren waarvoor telewerk niet mogelijk is.

Volgens federaal Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) zal dat de controles een pak efficiënter doen verlopen. 'Het volstaat voor de sociale inspectie de aangifte te vergelijken met de situatie ter plaatse.'

De administratieve geldboetes voor cononaovertredingen op de werkvloer gaan van 200 tot 2.000 euro, de strafrechterlijke van 400 tot 4.000 euro. Sandy Deseure Woordvoerster FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg

Premier Alexander De Croo (Open VLD) stelde woensdag ook dat de sancties verzwaard worden, maar dat is al enige tijd het geval. Bedrijven riskeren al forse boetes of zelfs een sluiting als er een ernstig gezondheidsrisico is.

'De administratieve geldboetes gaan nu van 200 tot 2.000 euro, de strafrechterlijke van 400 tot 4.000 euro', zegt Sandy Deseure, de woordvoerster van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 'Als er een onmiddellijk gevaar dreigt voor de gezondheid - bijvoorbeeld tien werknemers op een kleine ruimte - kan de inspecteur overgaan tot een sluiting.'

Sneltesten in bedrijven

Ook voor het gebruik van sneltesten in bedrijven wordt deze week een tand bijgestoken. Bedrijven kunnen sinds woensdag preventief een sneltest afnemen bij hun personeel. Dat kon tot dusver alleen bij een uitbraak.

Met de goedkeuring van een arbeidsgeneesheer kunnen bedrijven en openbare diensten als scholen of de brandweer bij hun personeel op de werkvloer een sneltest afnemen. Onder bepaalde voorwaarden mag dat zelfs meermaals per week. De rekening van de sneltests is voor de werkgever.

De arbeidsarts zal vooral sneltests goedkeuren in bedrijven waar er nauwer contact is en waar telewerk onmogelijk is.

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming, die een advies erover uitwerkten, benadrukken dat het om een aanvullende maatregel gaat die de veiligheidsregels op de werkvloer zeker niet vervangt. De tests zijn evenmin een reden om niet meer te telewerken en werknemers hebben het recht de wisser in de neus te weigeren.