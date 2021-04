Bedrijven rekenen hogere kosten door aan klanten

Bijna elke dag signaleren bedrijven dat hun kosten sterk stijgen en dat ze daarom hun verkoopprijzen optrekken.

Recticel meldde dinsdag dat het tekort aan chemische grondstoffen de prijs flink opdrijft. Maersk, ’s werelds grootste containerrederij, liet weten dat de stijgende vraag zich vertaalt in hogere prijzen voor containervervoer.

‘De stijging van de grondstoffenprijzen is het gevolg van meerdere factoren’, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. ‘De vraag naar onder meer ijzererts en koper stijgt sterk, vooral in China en de VS.’ Maar doordat de productie niet snel genoeg kan worden verhoogd, is de vraag groter dan het aanbod en stijgen de prijzen. De koperprijs steeg dinsdag naar het hoogste peil in elf jaar. De hoge olieprijs maakt veel grondstoffen voor de chemische industrie duurder.

Ook het veranderende consumptiegedrag speelt een rol, zegt Robert Boute, professor logistiek aan de Vlerick Business School. ‘Er is meer hout nodig, omdat veel gezinnen hun woning verbouwen.’

Voorts schieten de transportprijzen omhoog. De tarieven voor containervervoer zijn hoog, omdat de wereldeconomie aantrekt, er te weinig containers zijn en de pandemie het containervervoer heeft verstoord. Ook het vervoer van droge bulk zoals graan, zand of grind werd fors duurder.

Ten slotte stijgen de kosten door aanvoerproblemen. ‘Bij het begin van de pandemie een jaar geleden is de vraag ingestort en hebben bedrijven hun voorraden afgebouwd’, zegt Boute. ‘Maar in de zomer veerde de markt op. Bedrijven zagen niet alleen de vraag stijgen, ze wilden ook hun voorraden weer opbouwen. Er was dus een dubbel effect. Omdat de logistieke ketens zeer lang zijn, merken we de gevolgen nu nog.’

Hout is schaars

Een rondvraag van De Tijd bevestigt dat veel bedrijven worstelen met stijgende kosten. ‘De voorbije zes tot zeven maanden zijn de prijzen van ruw hout verdubbeld’, zegt André De Groote, de zaakvoerder van Gedimat De Groote-Houtboerke, een groothandel in bouwmaterialen en hout. ‘Hout is schaars geworden’, zegt De Groote, die ruw hout verzaagt en dan verkoopt aan professionelen. ‘Het is een mondiaal probleem. Er is wereldwijd een enorme vraag naar hout. Mensen investeren meer in huis en terras. Maar er zijn haperingen in de kettingen.’

De Groote moet nu maanden op voorhand zijn aankopen van ruw hout inplannen, terwijl dat voor de wereldwijde rush maar om weken ging. ‘Ik heb de verkoopprijzen van mijn hout al moeten verdubbelen. Mijn verkoop lijdt daar niet onder, net omdat de vraag zo groot is.’ Door de schaarste aan hout lopen ook bouwprojecten vertraging op.

Aluminium en zilver

Agfa-Gevaert heeft eveneens last van prijsstijgingen. ‘Wij spreken al maanden van inflatoire druk’, zegt woordvoerster Viviane Dictus. ‘De prijzen van aluminium, dat we gebruiken in onze digitale drukplaten, en van zilver voor onze filmproducten zijn fors gestegen, net als de vrachtkosten.’

Het bedrijf uit Mortsel heeft eind maart de verkoopprijzen van sommige filmproducten al met ruim 10 procent opgetrokken. ‘In dat segment is dat niet zo moeilijk, omdat we daar sterk staan. Maar in digitale drukplaten is dat niet zo evident. Daar hebben we begin deze maand de prijzen met 5 tot 10 procent verhoogd.’

Pvc-korrels

Deceuninck ziet de prijzen van pvc-korrels voor de productie van raamprofielen sterk stijgen, omdat de vraag veel groter is dan het aanbod. ‘Wat evenmin helpt, is de gestegen olieprijs, want pvc is een afgeleide van de olieproductie’, zegt woordvoerder Bert Castel. ‘We moesten de hogere pvc-prijzen noodgedwongen verrekenen in hogere verkoopprijzen van onze raamprofielen.’

Vanden Houte zegt dat een deel van de extra vraag naar grondstoffen tijdelijk is. ‘Maar sommige elementen zullen ook de komende jaren de vraag naar grondstoffen stimuleren. De overheden zijn van plan meer te investeren en de vergroening van de economie stuwt onder meer de vraag naar koper.’ Er is veel meer koper nodig voor de productie van een elektrische auto.

Een rondvraag bij 5.000 Europese ondernemingen bevestigt dat veel bedrijven de hogere kosten doorrekenen. Waardoor de vraag rijst of de stijgende verkoopprijzen de inflatie tijdelijk of structureel zullen doen stijgen.