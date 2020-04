Bedrijven starten weer op, maar zijn er afnemers?...

Bedrijven mogen vanaf 4 mei hun activiteiten hervatten. Maar hoe en aan wie raken ze hun producten kwijt?

Zeven op de tien bedrijven in ons land staan klaar om meer dan 50 procent van hun activiteit van voor de coronacrisis te hervatten, meldde de Economic Risk Management Group vrijdag. Een op de drie denkt zelfs terug te kunnen keren naar een activiteitenpeil tussen 75 en 100 procent.

Een hinderpaal is dat de grote meerderheid van de winkels tot minstens 11 mei de deuren dicht moet houden. En dan nog. De ervaring in Duitsland leert dat de consumenten niet onmiddellijk in groten getale weer gaan shoppen als de winkels heropenen. De vrees om besmet te geraken maakt dat ze terughoudend blijven.

De winkels zijn een belangrijk kanaal om de producten tot bij de consument te brengen. Daarvan moet voor een stuk de vraag komen naar de producten die in de fabrieken gemaakt worden. Maar er zijn ook andere kanalen. Uit cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat bedrijven met meer dan tien werknemers gemiddeld 30 procent van hun omzet behalen via e-commerce. Door de lockdown zal dat aandeel vast gestegen zijn.

En niet de hele economie ligt plat. In sommige sectoren is voor een stuk doorgewerkt: in de bouw, de voedingsbedrijven en -winkels, de nutsbedrijven, de banken, de media-ondernemingen, enkele vrije beroepen, de ziekenhuizen, en een groot deel van de overheidssector. Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, raamt dat de lockdown 30 procent van de economische activiteit in ons land heeft stilgelegd. Dat betekent dat 70 procent verder draaide.

Basisbehoeften

De vraag is niet compleet weggevallen. Mensen die 'in hun kot' moeten blijven, hebben nog basisbehoeften. Ze hebben voedsel nodig, drank, medicijnen, water, elektriciteit... Als ze geen brasserie kunnen binnenstappen om een hapje te eten, zullen ze dat thuis moeten doen.

De gezinnen geven jaarlijks 230 miljard euro uit aan consumptiegoederen. Het meeste gaat naar de kosten voor het levensonderhoud. Twintig procent van het budget wordt besteed aan huisvesting, water, elektriciteit en brandstoffen, 12 procent gaat naar voeding en alcoholvrije dranken, 6 procent naar gezondheidszorg. Restaurants, cafés en hotels zijn in normale tijden goed voor eveneens 6 procent. Kleding en schoeisel voor 4,7 procent. De gezinnen hebben dus veel uitgaven die ze niet kunnen uitstellen.

De vraag in de economie heeft een klap gekregen. Maar ze is niet helemaal weg.

De consumptie-uitgaven van de overheid zijn goed voor nog eens 100 miljard euro. Die zullen in de coronacrisis eerder zijn gestegen dan gedaald. De overheid plaatste deze week bijvoorbeeld een groot order voor filterstoffen voor mondmaskers bij het West-Vlaamse textielbedrijf Sioen en het Waalse Deltrian.

De vraag in de economie heeft een dreun gekregen, maar ze is niet weg. De situatie is niet in alle bedrijfssectoren dezelfde, maar veel ondernemingen kunnen hun producten of diensten nog aan de man brengen. Dat geldt evengoed voor wie mikt op de consumenten als voor wie bedrijven als klant heeft.

Uit de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank blijkt dat in de verwerkende nijverheid de buitenlandse bestellingen in maart en april minder zijn teruggelopen dan de binnenlandse. Dat is een lichtpuntje, want vooral de Vlaamse bedrijven zijn erg gericht op de exportmarkten, waar de coronacrisis ook hard heeft toegeslagen.

Inhaalvraag

De impact van de coronacrisis op langere termijn is moeilijk te voorspellen. De gezinnen hebben bepaalde bestedingen de voorbije weken noodgedwongen moeten uitstellen. Komt er een inhaalvraag? Deels wellicht wel. De kapotte lamp moet worden vervangen, er kunnen eindelijk nieuwe terrasmeubelen worden gekocht, en een zomeroutfit.

Niet weinig gezinnen hebben de voorbije weken extra kunnen sparen omdat ze minder konden uitgeven. Zullen ze het geld extra laten rollen als de winkels heropenen? Zullen mensen als ze weer uit hun kot mogen zichzelf op allerlei extra’s trakteren om dat te vieren? Of zal de angst voor onzekere economische tijden hen toch de vinger op de knip doen houden?

Het lijdt weinig twijfel dat de schok van de coronacrisis, ook als de lockdown is opgeheven, zal nazinderen. De economie komt er niet zonder kleerscheuren uit. Bedrijven zullen failliet gaan, andere zullen snoeien in het personeelsbestand.