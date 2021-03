'Bedrijven zullen niet snel 40 extra vakantiedagen geven zoals Sofina'

Zet de holding Sofina een trend door werknemers liefst 40 extra vakantiedagen te beloven als coronacompensatie? Arbeidsmarktexperts betwijfelen of andere ondernemingen even gul zullen zijn. 'Maar het zet in de verf hoe belangrijk vrije tijd is om mensen aan boord te kunnen houden.'

Als dankjewel voor de extra inspanningen die zijn werknemers tijdens de coronacrisis verrichtten, wil Sofina , de beursgenoteerde investeringsmaatschappij rond de familie Boël, iedere werknemer belonen met acht extra weken betaalde vakantie. Zodra de pandemie achter de rug is, kunnen de 68 personeels- en directieleden die 40 bijkomende vakantiedagen opnemen in blokken of als snipperdag.

Sofina is lang niet de eerste onderneming die werknemers beloont met extra vakantiedagen. Maar 40 werkdagen als coronabonus? Du jamais vu. Toch ziet het er niet naar dat andere ondernemingen even gul zullen zijn met vakantiedagen, zeggen arbeidsexperts.

'Dit kan misschien druk veroorzaken bij concurrenten die het goed deden tijdens de pandemie en die manieren zoeken om hun personeel te compenseren zonder dat hun loonkosten stijgen', zegt Stijn Baert, arbeidseconoom van UGent. 'Maar wie onder de crisis gebukt gaat, heeft die marge natuurlijk niet.'

Loonsverhoging

Sofina zegt dat collega's hun plannen onderling moeten afstemmen om de continuïteit van het bedrijf te garanderen. 'Maar wellicht moet het bedrijf tijdelijke werkkrachten aantrekken om alles rond te krijgen', zegt Jan Denys, arbeidsexpert van Randstad. 'Voor productiebedrijven die niet de winstmarges of bedrijfskasstromen van een investeringsmaatschappij halen, is zo'n inspanning al veel minder haalbaar.'

'Eigenlijk is dit soort gestes een manier om werknemers een hoger loon toe te kennen zonder dat je als bedrijf meteen de loonkosten ziet stijgen', vult Baert aan. 'Een ruwe berekening leert dat de Sofina-werknemers twee jaar lang 10 procent minder per jaar kunnen werken voor hetzelfde loon.'

Cafetariaplan

De groeiende populariteit van de cafetariaplannen - waarmee je zelf je loonpakket flexibel kunt invullen - illustreert dat mensen steeds meer belang hechten aan extra vrije tijd als vergoeding. Volgens de recentste cijfers van de hr-dienstverlener SD Worx koos bijna de helft van de werknemers met zo'n flexibel plan vorig jaar voor extra vakantiedagen. 'Bedrijven die zo'n plan willen invoeren, kijken het best eerst na of ze alles goed georganiseerd krijgen', zegt Isabelle Cornelis, kmo-consultant van SD Worx. 'Ze moeten er rekening mee houden dat bijkomende vakantiedagen een extra zorg kunnen zijn boven op de loonkosten.'

Sofina keert de extra vakantiedagen ook uit om het personeel aan zich te binden, zegt Baert. 'Het wordt voorgesteld als een heel gracieuze zet, maar het bedrijf zou dit niet hebben gedaan als het dat niet noodzakelijk achtte om zijn mensen aan boord te kunnen houden.' Een efficiëntieloon, heet dat in vaktermen: mensen meer vergoeden om te vermijden dat ze elders op de arbeidsmarkt shoppen.

Sommige ondernemingen gaan daar zo ver in dat ze hun personeel de volledige vrijheid geven om te bepalen hoeveel vakantiedagen ze nemen. 'We zijn een kennisbedrijf dat op wereldschaal werkt', zegt de topman van een Belgisch techbedrijf dat werknemers dezelfde vrijheid biedt. Om 'legaal paperassenwerk' te vermijden verkiest hij anoniem te blijven. 'Werken van negen tot vijf bestaat niet meer: na de kantooruren zitten werknemers geregeld met klanten in de VS te vergaderen. Om de boel draaiende te houden moet je flexibel zijn om hen daarvoor te compenseren.'