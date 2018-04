Bel20-topman verdient 50 keer meer dan medewerker

De CEO van een grote beursgenoteerde Belgische onderneming verdiende vorig jaar gemiddeld 2,15 miljoen euro. Het totale salaris dat hij opstrijkt, ligt bijna 50 keer hoger dan het gemiddelde brutosalaris van de werknemer in een van de Bel20-bedrijven.

Dat berekende De Tijd op basis van gegevens in de pas gepubliceerde jaarverslagen van die bedrijven over de vergoeding van hun toplui, de totale salarissom en het aantal werknemers. Het gemiddeld loon steeg met 13 procent in vergelijking met 2016.

311 Brito Carlos Brito, topman van AB Inbev, verdient 311 keer meer dan de doorsneewerknemer

De loonspanning is het grootst bij de biergroep AB InBev. Topman Carlos Brito verdiende er het afgelopen jaar 311 keer meer dan de doorsneewerknemer. De verklaring voor die grote loonkloof is dubbel.

Enerzijds was Brito met een remuneratiepakket van 6,7 miljoen euro - waarvan een bonus van 5,1 miljoen euro - in 2017 de beste betaalde CEO, anderzijds ligt het gemiddelde brutosalaris van de AB InBev-werknemers - 22.688 euro - lager dan bij de andere beursgenoteerde ondernemingen in ons land. Dat komt omdat AB InBev heel wat activiteiten en medewerkers heeft in Zuid-Amerika, Azië en Afrika, waar de salarissen over het algemeen een pak lager liggen dan in België.

Sofina laagste

De investeringsmaatschappij Sofina heeft de laagste loonspanning. Topman Harold Boël verdient ‘maar’ vier keer zoveel als de gemiddelde medewerker. Sofina telt slechts enkele tientallen, over het algemeen hoogopgeleide medewerkers. En met een jaarsalaris van 654.000 euro is Harold Boël een van de karigst vergoede toplui van een Bel20-bedrijf.

4 keer Sofina De loonspanning is het kleinst bij Sofina, daar verdient topman Harold Boël 'maar' vier keer meer dan een werknemer

In de beursgenoteerde overheidsbedrijven Proximus en Bpost is de loonspanning ook kleiner dan gemiddeld. Bij Proximus verdient CEO Dominique Leroy bijna 13 keer zoveel als de gemiddelde werknemer bij het telecombedrijf. Bij Bpost, waar de gemiddelde salarissen lager liggen, verdient topman Koen Van Gerven 19 keer meer dan de doorsnee postmedewerker.

De staaldraadgroep Bekaert (63 keer) en luierfabrikant Ontex (60 keer) hebben de tweede en derde hoogste loonspanning van de Bel20-bedrijven. Bij de investeringsmaatschappijen GBL (14 keer) en Ackermans & van Haaren (8 keer) en de vastgoedgroep Cofinimmo (8 keer) is de loonspanning relatief beperkt omdat ze werken met kleine equipes van hoogopgeleide medewerkers.

Nederland groter

In de grote Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verdient de topman gemiddeld 83 keer meer dan de doorsneemedewerker, bleek onlangs uit een onderzoek van Het Financieele Dagblad. De loonkloof is er dus een pak groter dan in België.

De Tijd ging ook na hoe het salaris van de toplui zich verhoudt tot de beurswaarde, de activa, de winst en het aantal werknemers van de groep die ze leiden. Rekening houdend met die criteria is Ralph Hamers van ING zijn salaris het meest waard. Brito volgt op de tweede plaats.