Belastingwet levert Buffett 30 miljard op

Berkshire Hathaway, het conglomeraat van superbelegger Warren Buffett, zag vorig jaar zijn eigen vermogen toenemen met 65 miljard dollar, waarvan bijna de helft dankzij de Amerikaanse belastinghervorming die president Donald Trump doorvoerde.

'2017 was verre van normaal. Een groot deel van onze groei kwam niet van iets dat we zelf gepresteerd hebben bij Berkshire.' Dat schrijft Warren Buffett in zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders die zaterdag werd gepubliceerd.

'Als analisten op Wall Street of bestuursleden CEO's aanmoedigen om uit te kijken naar mogelijke acquisities, is dat een beetje hetzelfde als je opgroeiende tiener aansporen om er een gezond seksleven op na te houden.' Warren Buffett Topman Berkshire Hathaway

'De toename met 65 miljard dollar is heel echt, wees daar gerust van', aldus Buffett. 'Maar slechts 36 miljard kwam van ons eigen werk. De rest werd ons aangeboden in december toen het Congres de belastingwetgeving hervormde.'

Daarmee trapt Buffett zijn brief af, een jaarlijkse traditie waar beleggers reikhalzend naar uitkijken om hints op te vangen over de strategie van 's werelds meest succesvolle investeerder. De brief van de 87-jarige Buffett geldt als een opwarmertje voor de aandeelhoudersvergadering in de lente in zijn thuisstad Omaha, Nebraska die naar goede gewoonte tienduizenden toeschouwers aantrekt.

Te duur

Berkshire deed in 2017 opvallend weinig grote overnames. Buffett verklaart in de brief nader waarom: bedrijven zijn te duur. 'De kostprijs voor gezonde maar verre van spectaculaire bedrijven zit op het hoogste punt aller tijden. Prijzen leken zelfs irrelevant voor een heel leger van optimistische kopers.'

Dat komt volgens Buffett onder meer omdat CEO's van nature te gretig zijn. 'Als analisten op Wall Street of bestuursleden CEO's aanmoedigen om uit te kijken naar mogelijke acquisities, is dat een beetje hetzelfde als je opgroeiende tiener aansporen om er een gezond seksleven op na te houden.'

Volgens Buffett zijn er altijd redenen te vinden om een overnamedeal te rechtvaardigen en werkt het systeem zo dat iedere betrokken partij (bankiers, ondergeschikten) er zijn voordeel in ziet en koopgrage CEO's niets in de weg zal leggen.

Schulden

Bovendien, aldus Buffett, is buitengewoon goedkoop geld vrij beschikbaar. 'Maar bij Berkshire is onze appetijt voor schulden heel laag. We calculeren ook nooit synergieën in, omdat we die ook zelden vinden. Charlie en ik vinden het waanzin om wat je hebt op het spel te zetten om iets binnen te halen dat je niet nodig hebt.'