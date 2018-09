Belgen werken meer op afstand

Tijdens de eerste zeven maanden van het jaar is het aantal uren dat medewerkers van thuis of vanop een andere locatie hebben gewerkt, met meer dan 25 procent toegenomen. Dat zegt hr-bedrijf Attentia, dat zich baseert op zijn databank met meer dan 120.000 werknemers.

De populairste dagen om van thuis te werken zijn woensdag en vrijdag: respectievelijk 22,8 en 28,7 procent van de gepresteerde telewerkuren worden op die dagen gepresteerd. De minst populaire telewerkdag is maandag, met slechts 14,7 procent van de gepresteerde uren.

Telewerk zit duidelijk in de lift. Door thuis of elders te werken, kunnen files worden vermeden en is een betere balans tussen werk en gezin mogelijk, aldus Attentia.