België haalt voor het eerst investeringsdoel voor R&D

Voor het eerst wordt in België meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product besteed aan onderzoek en ontwikkeling.

Uit een onderzoek, gebaseerd op de laatst beschikbare cijfers, blijkt dat in 2019 in België 3,17 procent van het bbp ging naar onderzoek en ontwikkeling. Dat liet staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) zondag weten. Hij verwees naar een studie van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) bij de publieke, private, private non-profit en onderwijssector.

Het is de eerste keer dat België de Europese doelstelling haalt om 3 procent van het BBP te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Zowel Wallonië als Vlaanderen overschrijden het streefcijfer van 3 procent. Brussel haalt dit percentage niet.

Alle sectoren boeken vooruitgang: bedrijfsleven, overheid, hoger onderwijs en de private non-profitsector'. 'Deze cijfers tonen aan dat België een land van onderzoek en ontwikkeling is', zegt Dermine in een reactie. 'De symbolische kaap van 3 procent wordt ruim gehaald, maar dat belet ons niet om alles in het werk te stellen om de focus op O&O te versterken.'