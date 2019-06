'België hinkt niet meer achterop in onderzoek en ontwikkeling'

De achterstand met onze vier belangrijkste handelspartners, de VS en Japan is zo goed als ingehaald.

België is niet langer bij de kneusjes van de klas op het vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O). De achterstand tegenover onze vier belangrijkste handelspartners en de Verenigde Staten en Japan is zo goed als ingehaald, blijkt uit cijfers van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo).

Belspo analyseerde de budgettaire overheidskredieten voor O&O van alle overheden in ons land tussen 2008 en 2018. Het gaat weliswaar om de intenties van de overheden om in onderzoek en ontwikkeling te investeren en dus niet om de werkelijke uitgaven.

Fiscale ondersteuning

Uit de cijfers blijkt dat ons land de achterstand op onze vier belangrijkste handelspartners - Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk - en op de VS en Japan heeft ingehaald. In 2008 bengelde België nog onderaan in de lijst, vlak boven het Verenigd Koninkrijk. Maar de investeringsintenties in percentage tot het bruto binnenlands product (bbp) zijn bij ons licht gestegen terwijl veel andere landen een daling lieten optekenen.

In 2017 - het laatste jaar waarvoor de definitieve begrotingscijfers bij Belspo beschikbaar zijn - sprong ons land over Japan, de Verenigde Staten en Frankrijk, om uit te komen op het niveau van Nederland. Het onderzoek houdt nog geen rekening met de fiscale ondersteuning voor onderzoek. Die steeg volgens de federale overheidsdienst Financiën van 1,1 miljard euro in 2010 naar ongeveer het dubbele in 2016.

Universitair onderzoek

In totaal hebben alle Belgische overheden tussen 2008 en 2018 een toename van 24,6 procent in lopende prijzen gerealiseerd. In constante prijzen komt dat neer op 7,9 procent. In percentage van het bbp gaat het om een toename van 0,66 naar 0,67 procent in 2017.

De Vlaamse overheid is de belangrijkste openbare investeerder met 55 procent van de totale budgettaire overheidskredieten in 2017. In 2008 was dat nog maar 48 procent. Alle andere overheden tekenden een stijging op, met uitzondering van het Waals Gewest. Daar daalde het geïnvesteerde bedrag. Het aandeel in de totale Belgische overheidskredieten daalde van 12 naar ongeveer 10 procent.