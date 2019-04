‘België moet weer van multinationals dromen'

Hij runt een snelgroeiend softwarebedrijf, zij helpt exportbedrijven hun vleugels uitslaan. Showpad-oprichter Louis Jonckheere en Flanders Investment & Trade-topvrouw Claire Tillekaerts over internationaal ondernemen in brexittijden. ‘Ik mis soms ambitie.’

‘Natuurlijk zou een zachte brexit met een douane-unie ideaal zijn. Wij willen onze export beschermen.’ Claire Tillekaerts, de topvrouw van Flanders Investment & Trade, dat exportbedrijven helpt voet aan de grond te krijgen in het buitenland, is hoopvol over de zoektocht van de Britse premier Theresa May naar een scenario waarbij de wederzijdse handel soepeler blijft dan bij een brexit zonder akkoord.

Tillekaerts is te gast op de Gentse hoofdzetel van Showpad, het snelgroeiende softwarebedrijf van Louis Jonckheere. De twee juristen van opleiding zijn net verkozen tot ‘alumni van het jaar’ door de oud-leerlingenvereniging van de opleiding rechten in hun alma mater UGent.

Jonckheere verovert de wereld met Showpad. De scale-up, die software maakt voor grote bedrijven, heeft 400 werknemers, waarvan de helft in de VS.

Groeikapitaal is een probleem in België. We hebben fondsen van 3,5 tot 5 miljard euro nodig. Louis Jonckheere, oprichter Showpad

Showpad heeft, na een overname eind vorig jaar, een Londens kantoor. Voelt u er de brexitonzekerheid?

Louis Jonckheere: ‘We merken nervositeit bij grote Britse klanten. Ze zijn eerder afwachtend voor hun aankopen. Maar al bij al verwachten we geen grote schok, ook niet bij een no deal. We hebben een Britse vennootschap met Britse werknemers.’

Claire Tillekaerts: ‘Dat geldt niet voor veel Vlaamse kmo’s die uitvoeren. Voor hen kan je alleen hopen dat de Britten minstens in de douane-unie blijven, om alles zo eenvoudig mogelijk te houden. We merken wel steeds meer urgentie. Na het referendum van drie jaar geleden kwamen er in anderhalf jaar tijd amper 40 vragen van Vlaamse bedrijven binnen. Sinds januari onderzochten al meer dan 20.400 bedrijven de impact van een brexit op hun business en meer dan 5.000 extra bedrijven verkregen een EORI-nummer bij de douane (om handel te drijven met het VK bij een harde brexit, red.).’

Een brexit zonder akkoord blijft mogelijk. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) waarschuwt dat zo’n scenario Vlaamse bedrijven 800 miljoen euro per jaar kost.

Tillekaerts: ‘We voelen de impact nu al. De export naar het Verenigd Koninkrijk daalde vorig jaar met 2,8 procent. De ongerustheid blijft, zeker bij voedings- en textielbedrijven die soms 60 tot 70 procent van hun productie uitvoeren naar het VK. We raden hen al langer aan om hun export te spreiden, verder dan de buurlanden en het Verenigd Koninkrijk.’

Er is niet alleen de brexit, maar ook het economisch protectionisme van de Verenigde Staten en de handelsoorlog tussen de VS en China. Staat internationaal ondernemen onder druk?

Tillekaerts: ‘Dan vergeet je nog Make in India, de Indische variant van America First. Het internationale toneel is boeiend, maar onrustwekkend. Al zien we de effecten nog niet in de Vlaamse exportcijfers van 2018. Vorig jaar nam de export naar de Verenigde Staten zelfs toe met 3,7 procent. Maar er is ongerustheid. Neem de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Als China niet meer naar de VS kan uitvoeren, komen hun goederen meer onze richting uit, waardoor onze producten onder druk komen. Al die internationale fenomenen zijn communicerende vaten.’

Hoe kijkt Showpad daar naar? De helft van uw personeel zit in de VS en uw Noord-Amerikaanse hoofdkwartier in Chicago wordt steeds belangrijker?

Jonckheere: ‘We merken daar weinig tot niets van. Amerikaanse bedrijven blijven even vlot kopen van ons.’

Tillekaerts: ‘Het wordt wel moeilijker voor Belgische werknemers om een Amerikaans werkvisum te verkrijgen. Er wordt vaker gekeken of er geen Amerikaan is die de job kan uitoefenen.’

Vlamingen etaleren niet graag hun succes, omdat de grasmaaier klaarstaat voor wie zijn hoofd boven het maaiveld steekt. Claire Tillekaerts, Flanders Investment & Trade

Jonckheere: ‘Dat klopt, we hadden al meerdere mensen wier visum werd geweigerd. Maar we kunnen dat opvangen. Als we Belgische werknemers twee jaar op onze Gentse hoofdzetel laten werken, kunnen we ze makkelijk met andere visa naar de VS sturen.’

U richtte Showpad op in 2011. Is internationaal ondernemen veranderd?

Jonckheere: ‘In zekere zin is het makkelijker geworden. Zeker als techstartup, met een digitale dienstverlening die je makkelijk internationaal kan verdelen. Het grote verschil met acht jaar geleden is de toegang tot kapitaal. Startkapitaal vinden tussen 100.000 en 5 miljoen euro is in België niet meer zo moeilijk. In 2011 had je hier nog veel minder durfkapitalisten. Geld om te groeien is wél een probleem in België. Er zijn fondsen van 50 tot 100 miljoen euro, maar alleen al onze laatste kapitaalronde van 50 miljoen dollar zou de helft van zo’n fonds beslaan. België heeft ook groeikapitaalfondsen van 3, 5 tot 5 miljard euro nodig.’

Tillekaerts: ‘Ik ben het daar mee eens. Er zijn heel wat start-ups die succes hebben, maar hun product niet kunnen vermarkten. Om uit de ‘death valley’ te geraken (de fase waarin het geld opdroogt voordat er genoeg klanten betalen voor het product of de dienst, red.) hebben zij een serieuze kapitaalsinjectie nodig.’

Jonckheere: ‘En zin voor risico. In de VS is er meer financiering voor start-ups die verlies maken, maar hard groeien en geld pompen in verkoop en marketing. Al zie ik de mentaliteit in ons land en in Europa op dat vlak in positieve zin veranderen.’

Zien jullie genoeg ambitie bij onze start- en scale-ups?

Jonckheere: ‘Ik mis die soms. We moeten weer durven dromen van multinationals die beginnen in België. Dat is niet makkelijk, omdat de verleiding groot is om je bedrijf te verkopen en te cashen, maar als ondernemer draag je ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als je verkoopt, verdwijnt een stuk van de beslissingsmacht en de kennis. Dankzij ons Gentse hoofdkwartier bouwen we een lokaal ecosysteem uit en leren we onze werknemers dat zij de volgende CEO of ondernemer kunnen worden. In Silicon Valley begon het ook met één groot bedrijf, Hewlett-Packard, met tomeloze ambitie. Wij hopen dat Showpad, net als het Belgische databedrijf Collibra, een katalysator kan zijn die anderen inspireert om het groot te zien. Waarom is onze biotech zo sterk? Omdat we daar ambitie toonden, via een gecoördineerde strategie van de overheid met fondsen, bedrijven en universiteiten. We moeten meer van dat soort polen ontwikkelen.’

Tillekaerts: ‘Het internationaal bewustzijn van onze ondernemingen kan zeker beter. Wij zijn in de eerste plaats bescheiden, en in de tweede plaats voorzichtig. Al zijn er steeds meer jonge mensen die risico’s durven te nemen, zoals Showpad en Collibra. Er is talent, maar dat blijft vaak onder de radar. Vlamingen etaleren niet graag hun succes omdat de grasmaaier klaarstaat voor wie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt.’

Welke fouten maakte Showpad, als u terugkijkt op uw internationale traject?

Jonckheere: ‘In het begin rekruteerden we in de VS mensen die voor ronkende namen als Salesforce, IBM en Oracle hadden gewerkt. Maar we hadden profielen nodig die voor start-ups hadden gewerkt en weten hoe het is om zelf vraag te genereren. Felix Van de Maele van Collibra noemt verkeerde rekruteringen altijd ‘the hidden tax on growth’. Voor slecht gekapitaliseerde bedrijven kunnen die het einde betekenen. Daarnaast trainden wij aanvankelijk onze Belgische en Amerikaanse teams niet op culturele diversiteit. Ondertussen geven we daar opleidingen over.’

Showpad wil dit jaar 250 werknemers aanwerven. Van welke markten verwacht u het meest?

Jonckheere: ‘In Gent zullen we 100 mensen aanwerven, in Londen 15 tot 20. En we rekruteren veel verkoops- en marketingprofielen in de Verenigde Staten. Dit jaar openen we ook een kantoor in Japan. Die markt is interessant, omdat de uitgaven voor bedrijfssoftware er per capita de hoogste in de wereld zijn. Eerst willen we de Japanse markt doorgronden, om pas nadien naar andere landen in de regio te kijken, zoals Singapore.’