België steunt onderzoek in bedrijven vooral fiscaal

België is gul met steun aan onderzoek en ontwikkeling in bedrijven, maar het moet anders, stelt een rapport van de Nationale Bank.

België zit in de top inzake overheidssteun aan bedrijven voor onderzoek en ontwikkeling (research & development of R&D). Enkel de Franse overheid geeft een groter aandeel uit van het bruto binnenlands product (bbp).

Kijken we enkel naar de indirecte steun - zoals bijvoorbeeld het belastingkrediet voor investeringen in onderzoek of een korting op de bedrijfsvoorheffing van onderzoekerslonen - dan geeft geen enkel Europees land meer uit dan België. In verhouding geeft ons land veel minder directe steun. Nog geen 20 procent gaat via subsidies rechtstreeks naar de bedrijven.