België stevent af op nijpend tekort aan dataspecialisten

Tegen 2020 zal ons land 7.000 mensen nodig hebben die knowhow hebben over data. Maar de technologiefederatie Agoria schat dat we afstevenen op een tekort van 4.000 profielen.

Het belang van data staat buiten kijf in het bedrijfsleven. Bedrijven kamperen door de toenemende digitalisering op een berg data van klanten, werknemers en zelfs materieel. Om die nuttig in te zetten en eruit te leren, hebben bedrijven nood aan profielen die ermee overweg kunnen. Zij moeten datasets kunnen opschonen, verwerken en visualiseren.

België ontsnapt niet aan die datagolf. Maar het is maar de vraag of Belgische bedrijven de juiste profielen kunnen vinden. Agoria schat dat tegen 2020 7.000 datawetenschappers nodig zijn in ons land. Het extrapoleert dat cijfer uit een aantal internationale onderzoeken, zowel van McKinsey, IBM, Forbes als de Nederlandse Nationale Denktank.

Multidisciplinair

Ons land stevent af op een tekort van 4.000 van de 7.000 gevraagde profielen, stelt Patrick Slaets, hoofdanalist bij Agoria. ‘Dat is een fundamenteel probleem.’ De klassieke onderwijsstructuren zijn niet in staat dat op te lossen. De knowhow over data overkoepelt veel disciplines, van financiën tot geneeskunde, en moet daarom multidisciplinair benaderd worden.

Ik denk dat in ons land maximaal 500 mensen afstuderen met een notie van data. Erik Mannens hoofd data science lab ugent

‘Op dit ogenblik komen leerlingen in het secundair onderwijs te weinig in contact met het belang van data’, legt Slaets uit. ‘Daarna, in vervolgopleidingen, gaan ze specialiseren. Er bestaan nog te weinig dataopleidingen die de muurtjes overstijgen.’

Omscholen

Professor Erik Mannens, hoofd van het Data Science Lab aan de UGent, probeert dat euvel te verhelpen. Hij doceert een vak over data. ‘Onder studenten is daar zeker vraag naar. Vorig jaar studeerden 70 à 80 studenten af in de richting, nu zitten er 100 jongeren in mijn klas.’

Maar dat is nog schromelijk ontoereikend, zegt hij. ‘Ik denk dat nu maximaal 500 mensen afstuderen in ons land die enige notie hebben van data. Het is nog een grote stap naar duizendtallen.’ Veel van die afgestudeerden trekken bovendien naar het buitenland, omdat grote technologiebedrijven hen aan de mouw trekken. Het noodplan is het omscholen van andere profielen. ‘In de jaren 2000 moesten we mensen met ervaring in mainframes leren programmeren in Java’, aldus Mannens.