'Belgisch Groupon' verovert Nederlandse markt

De Belgische kortingenwebsite Outspot, al goed voor 22 miljoen euro omzet, doet zijn derde overname in Nederland. ‘Nederlanders kicken op kortingen.’

Outspot, opgericht in 2008, is aan zijn zevende overname toe. Via vier deals werkte het zich op tot leider in de Belgische markt voor flashdeals. In Nederland is het bedrijf op weg dat succesverhaal te herhalen. ‘Een interessante markt. Nederlanders zijn kortingenzoekers. Ze kicken op kortingen.’

Met de overname van Dealdigger krijgt Outspot in één klap 200.000 leden bij. Dat brengt de teller op 6 miljoen, van wie ongeveer 1 miljoen Nederlanders.

Outspot is gespecialiseerd in online flashdeals. Dagelijks stuurt Outspot al zijn leden via mail een beperkte selectie van grote promo-aanbiedingen voor producten, reizen en belevenissen. Deze week staan een honderddelige borenset, mondmaskers, een heteluchtfriteuse, een pull met V-hals en een zakloze stofzuiger in promotie.

Massagepistool

Net als compressiekousen en een massagepistool voor de spieren. ‘Ja, die verkopen goed. Veel van onze klanten zijn 50-plussers. Je zou ervan versteld staan hoe die daarvan genieten. En dat tegen een uitzonderlijke prijs’, klinkt het.

Bij Outspot draait alles rond die kortingen. Hoe meer klanten, hoe beter de onderhandelingsmarge bij de leveranciers en hoe groter de kortingen voor de klant. Een vicieuze cirkel. ‘Die schaalvoordelen zijn cruciaal. Vandaar ook onze ambitie om versneld te groeien en overnames te doen. Dealdigger is de nieuwe kers op de taart, maar er komen nog deals, in Nederland en andere landen’, zegt Van Overbeke.

Hij is met zijn platform al actief in negen landen waaronder Frankrijk, Duitsland, het VK en Spanje, maar met een overname zou het er sneller gaan dan via organische groei. ‘We willen marktleider in Europa worden.’

Het bedrijf werd opgericht door de broers Stefan en Thomas Van Overbeke, en is ook voor 20 procent in handen van BNP Paribas Fortis Private Equity. Hoewel ze kort na de oprichting al concurrentie kregen van het Amerikaanse Groupon dat zich op Europa gooide, is Outspot meer dan overeind gebleven.

Vorig jaar verkocht het bedrijf voor 22 miljoen euro flashdeals. Voor 2020 rekent Van Overbeke op 15 procent groei, en dat in een jaar waarin flashdeals voor cruises, reizen en pretparkbezoeken door de pandemie grotendeels wegvielen.

‘We hebben dat opgevangen door andere producten in de kijker te zetten’, klinkt het. Ook de noodgedwongen switch van offline naar online bij de consument en de opmars van prijsbewust shoppen - zie ook het succes van de winkelketen Action - speelde in het voordeel. ‘Kortingzoekers zullen er altijd zijn. Dat zien we niet verminderen.’