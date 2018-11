Belgisch koppel investeert 10 miljoen euro in trampolineparken

Jumpsquare investeert de komende twee jaren 10 miljoen euro in een tiental trampolineparken in ons land. Jumpen in elke provincie is de ambitie.

Christophe Tassenon en Caroline Mertens openden een jaar geleden hun eerste trampolinepark in Hasselt. Het was meteen het grootste van de Benelux. 3.000 vierkante meter springplezier. 'Maar het is niet gewoon een verzameling klassieke trampolines. Daarvoor zouden de mensen hun huis niet uitkomen', zegt Tassenon die liever spreekt over springattracties. Er is bijvoorbeeld een Ninja hindernissenparcours, een freestyle-ruimte, een zone om muren op te lopen of te springen in een enorme luchtzak.

'Men zat er duidelijk op te wachten. Het is een succes. Wekelijks ontvangen we in Hasselt duizenden bezoekers. Het spreekt aan bij jongeren van alle leeftijden, ideaal ook voor verjaardagsfeesten. En het is sportief. Onderschat het niet. Je staat gegarandeerd in het zweet', zegt Tassenon die grote uitbreidingsplannen heeft.

250 jobs

De komende twee jaren staan 10 à 12 gelijkaardige projecten op stapel in ons land wat op termijn 200 à 250 jobs zal opleveren. Er is bijvoorbeeld volk nodig voor de horecazaak en voor workshops om klanten trampolinetricks aan te leren. Volgend jaar staan nieuwe vestigingen in onder andere Brugge, Leuven en Luik op de planning en de doelstelling is om in elke provincie voet aan grond te krijgen. 'Veel steden en gemeenten zijn op zoek naar een recreatieve invulling van leegstaande gebouwen. Daar spelen we op in.'

Het concept van trampolineparken komt overgewaaid uit het buitenland. 'En de markt groeit hard. We hebben gekozen voor de snelle weg vooruit', zegt Tassenon. Het ondernemersduo heeft daarvoor de handen in elkaar geslaan met de Nederlandse investeringsmaatschappij Nordian Capital, dat ook eigenaar is van de Nederlandse Jumpsquare-vestigingen waar Tassenon destijds de mosterd haalde. Samen maken ze - inclusief bankleningen - 10 miljoen euro vrij voor de Belgische expansie.

Segway

'We hebben door de jaren heen zelf wel wat kapitaal opgebouwd', verklaart Tassenon de kapitaalinbreng van het koppel. 'Het is niet ons eerste avontuur.' Ze startten eerder al een bedrijf in de zonnepanelensector en zijn de drijvende krachten achter Segway City Tours dat toeristen met een segway op pad stuurt om steden als Brussel, Antwerpen en Gent te verkennen. 'We zijn ondernemers met een brede waaier aan activiteiten. We volgen ons gezond verstand.' Maar zoals zo vaak geldt ook voor hen: you win some, you lose some. 'We importeren en verkopen ook elektrische scooters en segways. Maar dat draait nog niet zoals verwacht.'