Belgische CEO tapijtreus Victoria: 'De limieten van de wereldhandel zijn bereikt'

Vier jaar nadat hij ontgoocheld was opgestapt bij de tapijtreus Balta kan Philippe Hamers als CEO van de Britse aartsrivaal Victoria tevreden terugblikken. Vanuit Birmingham deed de Belg waar hij in Sint-Baafs-Vijve nooit de kans toe kreeg. ‘Over anderhalf jaar willen we 100 miljoen extra winst.’

‘Nee, ik ben nog niet gevaccineerd.’ Wanneer Philippe Hamers (57) het zegt, ziet hij ons de wenkbrauwen fronsen. Kreeg in het VK, waar de West-Vlaming intussen vier jaar CEO is van de vloerbekledingsgroep Victoria, niet al meer dan de helft van de bevolking zijn eerste prik tegen Covid-19? ‘Ik was de voorbije vier weken in Italië voor zaken’, verklaart hij. ‘Het is er dus nog niet van gekomen.’ Hamers leeft al vier jaar als een nomade. Zelfs in Birmingham, de thuisbasis van Victoria, woont hij op hotel. Zijn officiële woonplaats is nog altijd Deerlijk.

Sinds 2014 voerde Victoria 17 overnames door, de meeste daarvan onder aanvoering van de Belg. Daardoor is het bedrijf, nog altijd hofleverancier van het Britse koningshuis, uitgegroeid tot een internationale vloerbedekkingsgroep. Het beschikt over een uitgebreid gamma en heeft het VK, Spanje en Italië als thuismarkten.

De groep gaf haar aartsrivaal Balta, de Belgische tapijtreus die al jaren onder terugvallende winsten en een torenhoge schuldenberg kreunt, op zowat alle vlakken het nakijken. De koers van het Balta- aandeel noteert nog altijd 80 procent lager dan bij de beursgang in juni 2017, die van Victoria ging in vier jaar maal tien en bereikte een all time high. De beurskapitalisatie rondde dit jaar de symbolische kaap van 1 miljard pond. De schuldgraad van Victoria ligt 1 procenpunt lager dan die van Balta. Het wist bovendien zijn obligatieschulden begin dit jaar te herfinancieren met vers schuldpapier met een looptijd tot 2026 en 2028 en een intrest van respectievelijk 3,62 en 3,75 procent. Intussen was Balta al blij dat het voor zijn schuld betalingsuitstel kon bekomen tot 2024, met een intrest van 7,75 procent.

Ondanks de coronacrisis kan Victoria goede cijfers voorleggen. ‘De omzet bleef op peil, met een bijna stabiele winstmarge van bijna 18 procent. Zelfs tijdens de lockdown draaiden we op 90 procent. We gaan er tegenover 2019 zelfs op vooruit.’

Vers kapitaal

Als klap op de vuurpijl kon Victoria eind vorig jaar Koch Industries binnenhalen als investeerder. De Amerikaanse industriële gigant, met 115 miljard dollar aan vermogen onder beheer, legt 175 miljoen pond vers kapitaal klaar voor een nieuw overnameoffensief. ‘Met die oorlogskas willen we het komende anderhalf jaar de brutobedrijfswinst (ebitda) met 100 miljoen pond doen groeien.’

Hamers is er als de dood voor uitspraken te doen over Balta. Dat heeft een ironische voorgeschiedenis. Tot eind 2016 werkte hij voor Balta. Hij was er zes jaar verantwoordelijk voor de grootste divisie: kamerbreed residentieel tapijt. Als rechterhand van afscheidnemend CEO Hendrik Deruyck werd hij door de buitenwacht als diens kroonprins beschouwd. Maar buitenstaander Tom Debusschere kwam over van Deceuninck om Balta naar de beurs te brengen. ‘Ik was graag CEO van Balta geworden, ja. Maar toen ik werd gevraagd Victoria te leiden heb ik de pagina snel omgedraaid.’ Zo kwam Hamers toch bij een beursgenoteerd bedrijf terecht, waar hij - op een forse beurshick-up begin 2019 na - een succesparcours reed.

Waarnemers verklaren dat succes met de diversificatiestrategie van Hamers. Meteen na zijn aanstelling trok hij op overnamepad en kocht hij achtereenvolgens de Nederlandse kunstgrasproducenten Avalon en GrassInc, de Italiaanse tegelfabrikant Serra en de Spaanse sectorgenoot Keraben. 70 procent van de omzet komt nu van buiten het VK en tapijt is nog maar goed voor een derde van de omzet, naast kunstgras en keramische vloeren.

Vooral van die laatste verwacht Hamers veel. ‘Keramische tegels maken de helft uit van de wereldwijde vloerbekleding, vooral in het warmere zuiden. En wij hebben daar met onze zes fabrieken nog maar 1,5 procent van. Bovendien is het een veel rendabelere markt dan die van tapijt of vinyl.’

In twee andere productcategorieën lijkt Hamers minder hoge ogen te gooien. De tapijtverslaafde Britse markt is al enkele decennia op haar retour, en in de succesvolle vinylmarkt is Victoria nauwelijks aanwezig. Concurrenten als Beaulieu, Mohawk en Tarkett verdienden daar de voorbije jaren goed geld. Hamers ziet er weinig graten in. ‘We verkopen elk jaar voor 30 miljoen euro vinylvloeren, alleen produceren we die niet zelf. Onze diversificatie heeft ons behoed voor te veel nadruk op tapijt. En dan nog. Momenteel zit de Britse tapijtmarkt niet zo ver onder haar gloriedagen van 170 miljoen m² per jaar. De Angelsaksische tapijtlanden houden nog wel even vast aan hun textieltraditie.’

Oorlogskas van 700 miljoen

Met de instap van Koch Industries, de herfinanciering van 500 miljoen euro aan obligaties en eigen cash heeft Victoria naar eigen zeggen een oorlogskas van 700 miljoen pond om nog verder te diversifiëren via overnames. ‘In de VS hopen we een graantje mee te pikken van de postcoronagroeispurt. Ook in het Midden-Oosten zie ik groeikansen. Een instap of uitbreiding in laminaat, hout of vinyl behoort tot de mogelijkheden. We hebben permanent tien dossiers op tafel.’

Het moet ook snel gaan, vindt Hamers. Hij hoopt tegen eind dit jaar af te klokken op 1 miljard euro omzet, een symbolische grens die hij graag eind vorig jaar al had doorbroken. ‘Ik geef toe, we hebben een half jaar achterstand door corona. In euro zijn we er bijna (lacht). Door de recente kleinere overnames komen we aan 850 miljoen euro (750 miljoen pond).’

Hamers verwacht dat de wereldwijde home improvement-hype ten gevolge van de coronacrisis nog even aanhoudt. ‘Ik ga uit van een beweging van een paar jaar. De zomer is te vroeg om massaal te gaan reizen, zodat nog altijd veel geld gespaard wordt. In de kantorenmarkt, waar we bewust niet actief zijn, verwacht ik wel een tijdelijke terugval. Ook in de retail zie ik verschuivingen. In de verkoop van vloeren lichten veel retailers hun zakenmodel door: ‘Hebben we nog een winkel nodig?’’

Streepje Kanaal

Verwacht hij dan geen effect van de brexit, met een stevige inflatie van geïmporteerde goederen? Moeten Britten binnenkort niet kiezen tussen extra budget voor voeding of nieuw tapijt? ‘Er zal zeker wat inflatoire druk zijn, ook door problemen in de logistieke keten en de schaarste aan grondstoffen en halffabrikaten. Maar de prijzen zijn daar toch alweer gedaald.’

De korte keten en het terughalen van de maakindustrie naar het Westen, waardoor je ook minder voorraden en werkkapitaal nodig hebt, worden belangrijker. Philip Hamers CEO Victoria

‘Dat streepje Kanaal geeft ons een voordeel van twee tot drie dagen in leveringstermijn. Wij leveren de volgende dag. Dat voordeel is door de brexit nog versterkt, ook al ben ik blij dat er geen harde brexit is gekomen. Zware importtarieven had ik ook mijn concurrenten niet toegewenst. Er is ook veel administratie bijgekomen. Vooral onze export naar Ierland en Noord- Ierland is heel complex geworden, wat we - net als duurdere grondstoffen en containers - doorrekenen in de verkoopprijzen.’

Snellere levering en betere service ziet Hamers de komende jaren als een blijver. ‘Veel van onze klanten zijn bereid daar extra voor te betalen.’ Ook bevoorradingsproblemen, zoals door de blokkade op het Suezkanaal, en schaarste aan bijvoorbeeld chemicaliën en chips vanuit Zuidoost-Azië spelen daar een rol in. ‘Ik denk dat we de grenzen van de wereldwijde handel en logistieke rek hebben bereikt. Ook bij onze klanten horen we twijfels. De korte keten en het terughalen van de maakindustrie naar het Westen, waardoor je ook minder voorraden en werkkapitaal nodig hebt, worden belangrijker. In de markt van luxe vinyltegels merk je dat nu al. Vroeger werd massaal geïmporteerd uit China, nu wordt almaar meer lokaal geproduceerd. Dan kan je ook de kwaliteit beter controleren en nagaan of iets sociaal verantwoord geproduceerd wordt.’