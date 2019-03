Belgische bedrijven innovatiever dan ooit

Belgische ondernemingen en onderzoeksinstellingen vroegen vorig jaar een recordaantal van 2.360 octrooien aan bij het Europees Octrooibureau. De chemiegroep Solvay was de actiefste aanvrager.

Het zit goed met de innovatiedrang bij de Belgische bedrijven en onderzoekers. Dat is af te leiden uit hun octrooiaanvragen bij het Europees Octrooibureau (EOB), een goede barometer. Het aantal Belgische aanvragen klokte af op 2.360.

Dat is niet alleen een record, maar ook een stijging met 10 procent tegenover een jaar eerder. Het gaat om de sterkste groei in tien jaar, na een daling met bijna 3 procent in 2017.

De chemiegroep Solvay voert zoals het jaar ervoor de Belgische ranglijst aan, gevolgd door het Leuvense onderzoekscentrum Imec en de metalengroep Umicore .

'De sterke heropleving van octrooiaanvragen na de daling vorig jaar getuigt van de innovatieve kracht van Belgische bedrijven en onderzoekscentra', zegt EOB-voorzitter António Campinos. Volgens hem zit de kracht van het Belgische ecosysteem in de mix van innovatieve ondernemingen, onderzoeksinstellingen en universiteiten.

De belangrijkste Belgische octrooiaanvragers 1. Solvay (348 aanvragen) 2. Imec (198) 3. Umicore (97) 4. Universiteit Gent (66) 5. Agfa (60) 6. UCB (55) 7. Melexis (53) 8. Vlaams Instituut voor Biotechnolgoie (45) 9. KU Leuven (35) 10. VITO (53) bron: Europees Octrooibureau

Zwitsers het innovatiefst

Volgens het aantal Europese octrooiaanvragen in verhouding tot de bevolking was Zwitserland in 2018 koploper, met 956 aanvragen per miljoen inwoners. Op de tweede en derde plaats staan Nederland (416) en Denemarken (411). Dat was ook de top drie van een jaar eerder.

Bij onze noorderburen is Philips de actiefste octrooiaanvrager.

België neemt net als in 2017 de achtste plaats in, met 204 aanvragen per miljoen inwoners. Dat is ruim boven het EU-gemiddelde en beter dan onder meer Frankrijk, Ierland, Japan en Israël. Het Belgische groeiritme in 2018 was het hoogste van de top tien, op Denemarken na. Het EOB noteerde groei in de meeste Europese landen.

3D-printen