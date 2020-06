Belgische bedrijven tanken coronavrij bij

Belgische beursgenoteerde bedrijven haalden sinds de coronacrisis bijna 7,5 miljard euro op via kapitaalverhogingen en obligatie-uitgiftes. Voorlopig zijn die operaties weinig coronagerelateerd. Daar kan in het najaar verandering in komen.

Wie de jongste weken de activiteit op de kapitaalmarkten gadeslaat, zou kunnen denken dat er geen vuiltje aan de lucht is. Nochtans is de kloof tussen Wall Street en Main Street - de beurzen en de reële economie - nooit groter geweest.

Ook in België volgen de kapitaalmarkttransacties elkaar in een hoog tempo op, met deze week zowel de beursgang van het farmabedrijf Hyloris en een kapitaalverhoging van 75 miljoen euro door de vastgoedontwikkelaar Atenor als een obligatie-uitgifte van 500 miljoen euro van de materiaaltechnologiegroep Umicore. Uit de gegevens van De Tijd blijkt dat bedrijven op Euronext Brussel sinds begin maart 7,35 miljard euro hebben opgehaald, enerzijds via obligatie-uitgiftes (5,93 miljard) en anderzijds via kapitaalverhogingen (1,42 miljard).

Tanken ze bij om zich te wapenen tegen een tweede coronagolf? Nee, zeggen zakenbankiers. 'Toen de brouwer AB InBev in maart 4,5 miljard euro ophaalde en een volledige kredietlijn opnam, was dat om cash te sprokkelen en om de coronacrisis te doorstaan', zegt Michaël Van Eenoo, hoofd zakenbankieren bij ING België. 'Maar sinds de markten zich in april hebben herpakt, normaliseerde de situatie zich. De investeerders hebben nog altijd een appetijt voor zowel aandelen als obligaties.'

De hoge activiteit op de Belgische kapitaalmarkt wordt gedreven door vastgoed- en biotechbedrijven, die hun eigen financieringsdynamiek kennen. 'Vastgoedspelers moeten na overnames hun schulden onder een bepaalde drempel houden en tanken geregeld bij. Biotechbedrijven stapelen cash op om hun onderzoek te financieren, zoals Argenx', stelt Roland Hauzeur, hoofd zakenbankieren bij Belfius.

Soms speelt ook een dosis opportunisme mee. Argenx en Umicore speelden opportunistisch in op goed nieuws om beleggers aan te trekken. Of, zoals Argenx-CEO Tim Van Hauwermeiren het onlangs verwoordde: 'Als je geen cashflow hebt, moet je draaien op nieuwsflow.' Veel bedrijven kiezen voor een versnelde plaatsingsprocedure om het effect van de volatiliteit zo veel mogelijk te beperken, zegt Hauzeur.

Noodoperaties

De komende weken zijn nog enkele operaties gepland, maar die kunnen ook over de zomer heen getild worden, luidt het bij de zakenbankiers.