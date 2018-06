Belgische bedrijven willen jeugdwerkloosheid aanpakken met duaal leren

Leren op de werkvloer, het zogenaamde duaal leren, moet dringend een volwaardige plaats krijgen in de studieloopbaan. Dat zegt het Global Apprenticeship Network (GAN), een netwerk van negentien Belgische bedrijven en werkgeversorganisaties dat vandaag in België gelanceerd wordt.

Koning Filip was woensdagnamiddag aanwezig bij het officiële oprichtingsmoment van Global Apprenticeship Network (GAN) België bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in Brussel. Het GAN werd opgericht in Zwitserland en is al actief in een tiental landen.

140.000 Vacatures België telt op dit moment liefst 140.000 oningevulde vacatures, de vacaturegraad is nergens in Europa hoger.

GAN België bestaat uit negentien bedrijven en werkgeversorganisaties, zoals de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka en de ondernemingen Accenture, Aveve, Colruyt, G4S, Microsoft en Nestlé. Ook eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen en federaal minister van Werk Kris Peeters waren bij het oprichtingsmoment aanwezig.

'België telt op dit moment liefst 140.000 oningevulde vacatures, de vacaturegraad is nergens in Europa hoger', stelt Pieter Timmermans vast, de gedelegeerd bestuurder van het VBO, dat deel uit maakt het GAN-netwerk.

Volgens Nico Reeskens, de country manager van The Adecco Group België en de initiatiefnemer van GAN in ons land, slagen de traditionele onderwijsvormen er niet meer in de verwachtingen van de snel veranderende arbeidsmarkt in te vullen. 'We moeten op zoek gaan naar nieuwe modellen die garanderen dat de opleiding die de lerende volgt, hem of haar klaarstoomt voor de jobs van morgen.'

Toekomst

Een van die modellen is werkplekleren. Praktijkervaring tijdens de opleiding is een essentiële sleutel om jongeren met de juiste vaardigheden op de arbeidsmarkt te krijgen, luidt het. Maar volgens het netwerk zijn er - behalve die met een verplichte stage - amper opleidingen te vinden die een volwaardige vorm van werkplekleren aanbieden.

180 Scholen Dit schooljaar bieden 83 scholen in Vlaanderen duaal leren aan. Volgend schooljaar zullen dat er meer dan 180 zijn.

'Stages, praktijklessen op de werkvloer, uitwisselingsprojecten, volwaardig alternerend leren/werken verhogen de opleidingskwaliteit en bereiden jongeren voor op hun latere loopbaan', benadrukt Timmermans. 'Door bruggen te slaan tussen jongeren, het onderwijs, de arbeidsmarkt en de ondernemingen, investeren we in de toekomst van onze jongeren en in de toekomst van ons allemaal.'

Werkvloer

In een reactie zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dat de Vlaamse regering enorm inzet op duaal leren in het secundair en het hoger onderwijs. Ze wijst erop dat dit schooljaar 83 scholen duaal leren aanbieden. Volgend schooljaar zullen dat er meer dan 180 zijn.