Belgische rush op Nederlands vastgoed

Vastgoedontwikkelaar Montea kondigt maandag aan dat het een nieuw distributiecentrum van 50.000 vierkante meter gaat bouwen in Nederland. Het centrum komt op het Logistiek Park A12 in Waddinxveen, langs de snelweg tussen Den Haag en Utrecht.

Dat logistieke park is onder andere al de draaischijf van discounter Lidl in Nederland.

Montea heeft met HBM Machines -gespecialiseerd in metaal- en houtbewerking – al een huurovereenkomst getekend voor 10 jaar voor 36.000 m². Het nieuwe project zal in het vierde kwartaal van 2021 operationeel zijn. In Waddinxveen heeft Montea daarnaast ook nog 70.000 vierkante meter braakliggende terreinen in eigendom voor latere projecten.