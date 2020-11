Belgische topbedrijven kiezen steeds vaker voor jongere CEO

Bijna de helft van de toplui van de belangrijkste bedrijven op de Brusselse beurs werd al voor zijn 45ste benoemd tot CEO. Daarmee stoten Belgische bedrijfsleiders veel sneller door tot de top dan in andere landen. Tegelijk zijn ze ook een pak loyaler aan hun onderneming.

Net niet de helft - 48 procent - van de toplui van de Bel20-ondernemingen werd voor zijn 45ste aangesteld. Dat leert een onderzoek van de Amerikaanse headhunter Heidrick & Struggles bij 965 CEO's van beursgenoteerde ondernemingen in 20 landen.

Daarmee doen de Belgen het niet alleen beter dan een jaar geleden, toen het nog om 38 procent ging. België stoot met die score ook Noorwegen van de troon als land waar je het het snelst kan schoppen tot CEO van een beursgenoteerde onderneming. Door de band genomen is de CEO van een Bel20-bedrijf wel nog altijd 57 jaar, een jaar meer dan het internationale gemiddelde.

48% bel20 Net niet de helft van de CEO's van de Bel20 werd voor zijn 45ste benoemd.

Dat Belgische managers het veel sneller tot CEO kunnen schoppen dan in andere landen, heeft voor een groot stuk te maken met hun opleidingsniveau. Terwijl wereldwijd gemiddeld 59 procent van de CEO's van beursgenoteerde bedrijven een diploma hoger onderwijs op zak heeft, gaat het in ons land om 81 procent. Dat geeft meer vertrouwen om extra risico's te nemen bij het uitstippelen van een carrière.

Geen jobhoppers

Al betekent dat daarom niet dat de Belgische CEO ook jobhoppers worden. Integendeel, benadrukt Marie-Hélène De Coster, de CEO van Heidrick & Struggles in België. 'Wie jong de top bereikt heeft bij een bedrijf blijkt daar ook lang te blijven. Bij de Belgische Bel20-bedrijven blijven CEO's gemiddeld net geen tien jaar op post, terwijl het internationale gemiddelde 6,2 jaar bedraagt. Het lijkt erop dat bedrijven die managers op jonge leeftijd kansen geven om aan de top te komen, daarvoor beloond worden met loyaliteit. Dat biedt natuurlijk veel stabiliteit.

10 jaar 'Wie jong de top bereikt heeft bij een bedrijf blijkt daar ook lang te blijven. Bij de Belgische Bel20-bedrijven blijven CEO's gemiddeld net geen tien jaar op post, terwijl het internationale gemiddelde 6,2 jaar bedraagt', zegt Marie-Hélène De Coster, de CEO van Heidrick & Struggles.

Opvallend: CEO's die hun carrière toch een nieuwe wending geven, doen dat door aan de slag te gaan in een compleet andere sector. Ruim een derde van de Belgische bedrijfsleiders was voordien aan de slag in een andere branche, terwijl het internationale gemiddelde 17 procent bedraagt.

Coronacrisis

De enquête van Heidrick & Struggles liep van januari vorig jaar tot eind juni 2020. De studie geeft zo een eerste indicatie van de impact van de coronacrisis. Een eerste vaststelling is dat er minder CEO's werden aangesteld sinds de coronacrisis losbarstte - in België was er geen enkele benoeming. 'Maar we moeten nog afwachten of dat echt een trend is', zegt De Coster. 'We zien wel dat bedrijven die een CEO benoemden steevast voor mensen kozen die vooraf al ervaring hadden met die functie. Bedrijven willen in deze periode minder risico's nemen en verkiezen iemand die al CEO is geweest of op zijn minst aan het hoofd stond van een regionale divisie van een onderneming.'

'Er wordt ook meer extern naar kandidaten gekeken dan binnen het eigen bedrijf. Als de interne kandidaten nog niet helemaal zijn klaargestoomd voor de functie, wil men het risico nog niet nemen.'