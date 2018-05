Belgische topbedrijven zien toekomst zonnig in

Bijna alle grote Belgische bedrijven verwachten groei in de komende drie jaar. Dat blijkt uit een enquête door consultancybedrijf KPMG.

KPMG polste begin dit jaar naar de verwachtingen van de CEO’s bij 25 Belgische topbedrijven (bedrijven met minstens 500 miljoen dollar omzet) uit verscheidene sectoren. Het is een onderdeel van een wereldwijde ondervraging bij 1.300 CEO’s. De enquêtes zijn anoniem afgenomen.

De Belgische CEO’s zien de nabije toekomst rooskleurig tegemoet. Van de 25 bedrijven gaan er 24 uit van omzetgroei in de volgende drie jaar. Dat komt neer op 96 procent, tegenover 90 procent wereldwijd en maar 68 procent in Nederland.

2 procent Bijna iedereen, 21 CEO’s, gaat uit van een jaarlijkse omzetgroei tussen 0 en 2 procent en niemand rekent op groeiritmes boven 5 procent.

Het verwachte groeitempo is wel beperkt. Bijna iedereen, 21 CEO’s, gaat uit van een jaarlijkse omzetgroei tussen 0 en 2 procent en niemand rekent op groeiritmes boven 5 procent. De verwachtingen voor de Belgische economie zijn gelijklopend. Ook op dat punt verwachten 21 van de 25 CEO’s geleidelijke groei in de komende drie jaar.

'Onze bedrijfsleiders hebben behoorlijk veel vertrouwen in de groeivooruitzichten van hun eigen bedrijf en die van de Belgische economie. Men is wel eerder bescheiden in de ambities', besluit Koen Maerevoet, de CEO van KPMG België.

In eigen huis

De captains of industry zoeken de motoren voor groei vooral in eigen huis, via innovatie, investeringen en het versterken van hun personeel, zo blijkt nog uit de enquête. Maar ook fusies en overnames en allianties met externe bedrijven staan op de rader

Geopolitiek is niet nieuw, maar de impact op bedrijven is de laatste jaren enorm toegenomen. CEO’s hoeven zelf geen politicus te worden, maar moeten wel op het hoogste beleidsniveau de lijnen openhouden. Koen Maerevoet KPMG

KPMG ondervroeg de CEO’s ook naar wat zij als belangrijkste bedreiging voor hun bedrijf zien. De Belgische bedrijfsleiders zien de operationele risico’s, die verbonden zijn met de dagdagelijkse werking op de bedrijfsvloer, als hun grootste uitdaging, gevolgd door cyberrisico’s en technologische disruptie.

Opmerkelijk is dat ze minder wakker liggen van de opkomst van protectionisme (Amerikaans president Trump, brexit) dan hun internationale collega’s, die dat als allergrootste bedreiging opgeven. Nochtans is België een van de meest handelsgerichte economieën ter wereld.