Belgische topmanagers krijgen minder loon

Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van professor Xavier Baeten van de Vlerick Business School naar de remuneratie van de CEO van beursgenoteerde bedrijven in Belgiƫ en in enkele andere Europese landen. Het is het tweede jaar op rij dat de gemiddelde vergoeding daalt. In 2016 verdiende de manager van een Bel20-bedrijf gemiddeld nog 2,08 miljoen euro.