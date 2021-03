Belgische touwslager mikt op windparken in diepzee

De Belgische touwslager Bexco is een wereldspeler in de ontwikkeling van synthetische touwen voor de olie- en gassector en de scheepvaart. ‘We bekijken nu nieuwe markten zoals windparken in diepzee en hijsstroppen om windmolens te heffen.’

In het atelier van Bexco in Hamme zijn arbeiders in de weer met de afwerking van een zowat 80 meter lang en 30 centimeter dik synthetisch touw, dat langgerekt op de grond ligt. Het is gemaakt om grote gastankers vast te meren aan zeeboeien. Het werd hier getwist, gestrengd en op bobijnen gevlochten. Een arbeider naait aan de lus nog een bescherming in doek. Het uiteinde is voorzien van een rode band waarmee het touw blijft drijven op het water zodat de bemanning het makkelijk kan oppikken. Iets verder legt iemand de laatste hand aan een hijsstrop. Die zal worden gebruikt om zware windmolenpylonen in zee te installeren.

‘Touwslaan is een vak’, zegt CEO Rudi Labeau als hij ons rondleidt in de fabriek waar nog veel mensen handenarbeid uitvoeren. ‘Het is niet omdat je kan vlechten, dat je een goed touw kan maken. Belangrijk is hoe je vlecht, hoe je splitst, hoe je de strengen aflegt, hoe je de ogen afwerkt, welke coating je aanbrengt en vooral hoe je een touw zo sterk, efficiënt en slijtvast mogelijk maakt. Dat evenwicht vinden is niet evident.’

Labeau werd een jaar geleden, net voor de corona-epidemie uitbrak, van commercieel tot algemeen directeur ‘gebombardeerd’. Zijn voorganger en ‘scheepvaartkompaan’ Francis Mottrie - beiden werkten jaren bij CMB en AP Moller voor ze bij Bexco belandden - verkaste naar de gastankerrederij Exmar van Nicolas Saverys, waar hij CEO werd. Exmar is grootaandeelhouder van Bexco.

‘Ik heb even gevloekt, ja’, lacht Labeau. ‘Gelukkig hadden we een fantastische orderportefeuille en zijn de meeste offshoreprojecten waarvoor we touwen leveren - Shell in de Noordzee, Murphy Oil in de Golf van Mexico en ENI in Mozambique - doorgegaan. Shell zette één project on hold. We hopen dat dit jaar te recupereren.’

Offshore en maritiem

Bexco haalt 60 procent van zijn omzet uit offshoreactiviteiten. Het levert touwen voor de verankering van olie- en gasplatformen op dieptes tot 2.500 meter. In offshore is het bedrijf wereldmarktleider. Voor het Portugese Lankhorst en BBRG, de staalkabelafdeling van Bekaert die enkele jaren geleden de Noorse producent van synthetische touwen ScanRope overnam. Waarom de offshore niet met stalen kabels werkt? Labeau: ‘Die zijn niet bruikbaar op grote dieptes omdat ze te zwaar zijn.’

De overige 40 procent van de omzet komt van touwen voor het aanmeren of slepen van zeeschepen. Bexco levert touwen voor grote kleppers als CMA-CGM en MSC, twee van de grootste containerrederijen ter wereld.

In die maritieme sector - een recurrente business, want meertouwen zitten op lieren, verslijten en moeten vervangen worden - heeft Bexco wel veel concurrenten. ‘Wij focussen op grote container- en cruiseschepen, gastankers en slepers voor die schepen. We maken touwen van hoge sterke garens en gebruiken steeds meer HMPE-garens (van hoog moleculair polyethyleen). Dat is een supersterke kunststofvezel op basis van polyetheen, uitgevonden door DSM, die ook gebruikt wordt in kogelvrije vesten. Ze is even sterk als staal, maar wel tien keer lichter en daardoor makkelijker te behandelen en veel veiliger voor de bemanning.’

Zo’n dyneema-touw gaat volgens Labeau vier tot vijf keer langer mee dan een gewoon polypropyleen touw. ‘Als de crew er eenmaal mee gewerkt heeft, wil die niets anders meer. Je moet de rederijen alleen overtuigen van de toegevoegde waarde. Zulke touwen zijn aanzienlijk duurder.’

De maritieme business bleef vorig jaar op peil - vorig jaar alleen al meerden in Antwerpen 14.000 schepen aan. Maar corona had wel een grote impact op de cruisesector. ‘De Europese bouwers van cruiseschepen Fincantieri en Saint Nazaire de l’Atlantique starten gelukkig langzaam weer op. Voor ons is dat een enorme groeimarkt.’

Dooft de olie- en gassector op termijn niet uit als klant? ‘De vraag naar energie zal toenemen. Olie en gas, vooral gas, zullen daar nog lang deel van uitmaken. De enige offshore olie- en gasreserves die nog beschikbaar zijn, liggen in diepe wateren, en dat is onze business. Shell blijft er in investeren en bij de huidige olieprijs blijft die business rendabel. We maken regelmatig prognoses van projecten die nog op stapel staan. Voor de komende jaren zitten we nog goed, in Europa, de VS en Afrika, waar nog veel projecten zijn. We zien dat de ‘majors’ fors inzetten op hernieuwbare energie. Aanvankelijk was dat vooral windowdressing, nu zien we echte investeringen. We hopen daar onze expertise te kunnen meenemen.’

Windenergie op zee

Labeau volgt met veel interesse de markt van de ‘floating windprojecten’, die her en der in diepzeewateren worden uitgetest. Die vlottende constructies met daarop windmolens worden verankerd tot op 100 meter diepte. ‘Twee jaar geleden leverden we touwen voor de verankering van een windmolenvlotter van Floatgen in de Altantische Oceaan voor Frankrijk. De industrie onderzoekt volop in hoever het rendement van windmolens in diepe wateren hoger ligt dan dat van windparken voor de kust. Hoe gedragen ze zich? Wat is de impact van de weersomstandigheden? Het is een nieuwe markt. Grote oliebedrijven als Shell en Total namen onlangs floating-windproducenten over.’

Van de diepzee tot de ruimte

Bexco produceert (meer dan 40 verschillende soorten) synthetische touwen voor het verankeren van boorplatformen en het aanmeren van schepen. De roots gaan terug tot 1725. Na de overname van Le Lys en Vermeiren in 2005 is Bexco nog de enige touwslager in ons land. De hoofdzetel ligt in Hamme, ooit het mekka van de touwslagerij.

Sinds 2015 heeft Bexco een vestiging op Antwerp Blue Gate langs de Schelde in Antwerpen. Daar worden touwen tot 40 cm dik, ruim 2 km lang en met een minimumbreeksterkte van 2.000 ton gemaakt voor de offshoresector. Per bobijn weegt zo’n exemplaar soms meer dan 90 ton, te zwaar om via de weg te vervoeren. Vandaar dat gekozen werd voor een site aan het water. Via een ponton worden de bobijnen naar de haven gevaren voor wereldwijde export.

Enkele touwweetjes: een dun touw kan sterker zijn dan een dik. De meeste schepen hebben witte touwen. Amerikaanse klanten willen liever gekleurde omdat een lokale verkoper naar verluidt ooit gezegd heeft dat die beter zijn. Cruiseschepen hebben meestal touwen die bij hun logo of de kleur van de boeg passen.

Bexco heeft in Hamme een testcentrum en ontwerpt samen met klanten nieuwe technologie. Het werkt aan de ontwikkeling van een scheepstouw dat hoge draagkracht combineert met kleinere veerkracht. Zo wordt vermeden dat opgespannen touwen losspringen als elastieken en de bemanning verwonden. Voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA levert Bexco speciale touwen om zonnepanelen van satellieten open te vouwen.

Bexco telt 120 werknemers. Vorig jaar boekte het 33 miljoen euro omzet, tegen 28 miljoen in 2019. Toen werd 700.000 euro bedrijfswinst gemaakt. ‘Onvoldoende’, zegt CEO Rudi Labeau. ‘2020 was aanzienlijk winstgevender, maar voor details is het nog te vroeg.’ Bexco is in handen van Exmar, van de familie van Nicolas Saverys, en van drie Nederlandse families. De (synthetische) touwmarkt wordt wereldwijd geschat op 2 miljard dollar.

Experten verwachten dat over vijf à tien jaar grote windfarms in de diepzee verschijnen, waarbij tientallen aaneengesloten vlotters worden aangesloten op een stopcontact op zee. ‘Met onze specialisatie op grote diepte kan dat een belangrijke markt worden, die mogelijk uitgroeit tot een derde poot.’

Een andere markt met groeipotentieel, aldus Labeau, is de hijssector. Die maakt nu al 30 procent van de offshoreomzet uit. ‘Wij zijn marktleider in de productie van ‘lifting slings’, grote synthetische hijsstroppen om grote lasten mee te versjouwen. Vroeger gebeurde alles met staal. Maar de afgelopen tien jaar zien we een verschuiving naar synthetische touwen omdat staal te zwaar is. Wij specialiseren in ‘heavy lifting slings’ die tot 4.500 ton kunnen dragen voor het hijsen van componenten op offshore installaties of het plaatsen van windmolenpylonen in zee. DEME, Heerema en Boskalis zijn klant bij ons.’

Labeau wil zijn bedrijf ook meer in de richting van recurrente inkomsten duwen. ‘We kijken naar andere toepassingen zoals touwen voor jachten. Een heel gespecialiseerde markt met hoge eisen, maar ook met sterke spelers en merken. De vraag is hoe je die markt binnentreedt.’