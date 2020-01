Belgische visserij sterft uit

Eind 2018 bestond de professionele Belgische vissersvloot uit 68 vaartuigen. In 2000 telde die nog 129 vaartuigen. De resterende schepen liggen voornamelijk in Oostende en Zeebrugge. In totaal werken zo’n 400 vissers op de schepen, en bij uitbreiding nog eens 4.000 mensen bij leveranciers en verwerkende bedrijven.

In heel de Europese Unie is sinds 2000 een op zeven vissersschepen uit de vaart verdwenen. In Duitsland verdween 43 procent van de schepen. In Nederland en Frankrijk ging een kwart van de vloot verloren. Ook in de Verenigd Koninkrijk verdween een vijfde van de visserij. De Britse vissers hopen dat de brexit hun sector zal doen opleven.