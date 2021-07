Benzineprijs naar hoogste niveau sinds 2014

De maximumprijs van benzine stijgt dinsdag naar 1,5880 euro per liter, de hoogste prijs sinds oktober 2014.

Wie benzine 95 (E10) tankt, zal vanaf dinsdag 1,4 cent per liter meer betalen. De oorzaak is het duurder worden van de olieprijzen of biocomponenten op de internationale markten, laat de federale overheidsdienst Economie weten.