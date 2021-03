Bezoekers mogen kortstondig door je huis naar de tuin

Vanaf 8 maart zijn feestjes buiten met tien mensen toegestaan. Het is daarbij toegestaan dat bezoekers door je huis naar je tuin of terras wandelen.

'Eén persoon mag tegelijk het huis of een toeristische logies occasioneel en kortstondig betreden. Deze persoon wordt niet beschouwd als een duurzaam onderhouden nauw contact.' Dat staat in het ministerieel besluit over de maatregelen die het Overlegcomité vrijdag aangekondigd heeft,, en dat zondag in het Belgische Staatsblad gepubliceerd is.

Eind november had minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aangegeven dat afspreken in de tuin alleen mocht als je gasten niet door je huis moesten passeren.

Dat verbod wordt nu opgeheven. Dat is vooral belangrijk voor mensen die in een rijhuis wonen of die langs buiten geen rechtstreeks toegang hebben tot hun tuin of terras. Vanaf maandag mogen zij hun bezoekers door hun huis naar de tuin of het terras laten gaan, maar één per één. Hetzelfde geldt overigens ook voor naar het toilet gaan. Tot dusver was dat alleen toegestaan voor het knuffelcontact.

Feestjes afgeraden