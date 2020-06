'Bij Showpad werken 23 nationaliteiten. Dat is niet genoeg'

De Black Lives Matter-beweging legt druk op de maatschappij, maar dwingt ook bedrijven tot introspectie. Het Gentse Showpad trekt 25.000 dollar uit in de strijd tegen racisme. 'Sust dat het geweten? Het mijne alvast niet.'

Sinds de dood van George Floyd, de zwarte man die stierf bij een gewelddadige arrestatie, staan de Verenigde Staten in brand. De helft van het personeel van het Belgische softwarebedrijf Showpad, zo'n 200-tal mensen, werkt in de VS. ‘Ons kantoor in Chicago ligt in een straat die zwaar werd getroffen tijdens de protesten’, zegt CEO Pieterjan Bouten. ‘Die opstand heeft een grote impact op ons personeel. Daarom hebben we open gesprekken gehouden om te luisteren naar de ervaringen en angsten, in het bijzonder van de werknemers die tot een minderheidsgroep behoren. Dat was erg emotioneel. Het grootste onderwerp in de VS is echt wel dat politiegeweld. Onze zwarte werknemers vertellen hoe ze hun kinderen waarschuwen en leren op hun hoede te zijn bij politie, hoe velen vaak ‘op de verkeerde plaats op het verkeerde moment’ zijn.’

Luisteren en de conversatie aangaan is volgens Bouten de eerste stap in de strijd tegen racisme. ‘Er is nog werk aan de winkel, maar je stem verheffen is een belangrijk begin. Ik voel dat dat van mij verwacht wordt, zeker in de VS. Maar ook in België spreekt het personeel mij erop aan. Het is not done nu stil te blijven. We hebben intern verzamelpunten gecreëerd met lectuur en artikels, zodat iedereen kan bijleren over het probleem. Iedereen kon ook organisaties die zich inzetten tegen racisme onder de aandacht brengen, als aanzet om geld te doneren.’

Instroom

De afgelopen week was de vraag naar samenwerkingen vanuit de bedrijfswereld dubbel zo groot. Youssef Kobo Oprichter ASATT

Showpad verdubbelt elke donatie die naar zo’n initiatief gaat. Daarvoor trekt het 25.000 dollar uit. Is zijn geweten zo gesust? ‘Het mijne alvast niet', zegt Bouten. 'Ik moet ook mijn verantwoordelijkheid nemen. Bij Showpad werken 23 nationaliteiten. Is dat genoeg? Nee, maar we werken eraan. De intentie is er 100 procent, maar de instroom van nieuw bloed is beperkt. Ook in België is de poel van diverse kandidaten klein. Dat is de grootste uitdaging van het moment voor bedrijven. Tegelijk vertellen werknemers met buitenlandse roots hoe lastig de zoektocht naar een job kan zijn.’

Om die spreidstand te counteren werkt Showpad samen met YouthStart, een organisatie die jongeren met een migratieachtergrond bijstaat op de arbeidsmarkt met workshops en coaching. ‘Via YouthStart konden we in Chicago drie jongeren met andere huiskleur aanwerven.’

ASATT

Schermvullende weergave Youssef Kobo, de oprichter van A Seat at the Table. ©Saskia Vanderstichele

In België bestaat een gelijkaardig initiatief: A Seat at the Table (ASATT), dat in 2018 opgericht werd door de ondernemers Youssef Kobo en Hassan Al Hilou. ‘In België is de etnische kloof op de arbeidsmarkt enorm’, zegt Kobo. ‘Met ASATT organiseren we dagelijks activiteiten die de top van het Belgische bedrijfsleven in contact brengen met kansarme jongeren, al dan niet met een migratieachtergrond, een moeilijk te bereiken doelgroep. We hielpen al 280 jongeren aan een job of stageplaats.’