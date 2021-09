Bijna helft bedrijven is bezig met vergroening wagenpark

Door de aangekondigde hervorming van de fiscaliteit van bedrijfswagens en het hybride werken bieden steeds meer bedrijven groene mobiliteitsopties aan in hun loonpakket.

Vanaf 2026 zijn alleen nog bedrijfswagens die geen broeikassen uitstoten volledig fiscaal aftrekbaar. Met dat vooruitzicht zetten bedrijven vandaag al duurzame mobiliteit op nummer twee in de lijst van belangrijkste hr-thema’s voor de komende drie jaar. Enkele jaren geleden had duurzame mobiliteit amper een plaats in de bedrijfsvoering van de Belgische ondernemingen. Dat blijkt uit een bevraging van het hr-dienstenbedrijf Acerta bij meer dan 500 Belgische bedrijven. Op nummer één staat plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

Bijna de helft van de bedrijven (47 procent) stimuleert zijn medewerkers vandaag richting duurzame mobiliteit. Dat doen ze door via verloning groene vervoersopties aan te bieden. Nog eens 28 procent is van plan dat binnen twee jaar te doen.

De populairste aangeboden optie is de elektrische fiets (47%), op de voet gevolgd door abonnementen op het openbaar vervoer en de elektrische bedrijfswagen. ‘Dat 43 procent van de bedrijven zegt bezig te zijn met de vergroening van het wagenpark via elektrische bedrijfswagens is meer dan we hadden verwacht’, zegt Charlotte Thijs, experte mobiliteit bij Acerta.

Naast de fiscaliteit speelt ook de ban op diesel- en benzinewagens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2035 mee. ‘Bedrijven zijn aan het rekenen gegaan: wat zal het hen en hun medewerkers met een bedrijfswagen kosten als ze niet aan de broeikasgasrestricties voldoen? Daarmee is de elektrische bedrijfswagen ineens een veel aantrekkelijkere optie geworden’, zegt Thijs.

Grotere bedrijven nemen meer dan kleine ondernemingen nu al stappen naar een groener wagenpark: meer dan 50 procent bij ondernemingen vanaf 250 werknemers versus 36 procent bij ondernemingen met minder dan 10 werknemers.

Hybride werken

Ook de transitie naar hybride werken na een periode van verplicht thuiswerk heeft een effect op de mobiliteit. Wie (deels) van thuis uit werkt, doet minder pendelkilometers.