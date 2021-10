‘Binnen vijf jaar staat Collibra op de beurs, misschien zelfs sneller...

Beiden werden vrijdagavond gelauwerd met een Vlerick Award, beiden surfen ze op een boomende wereldmarkt - Felix Van de Maele in big data, Maarten Michielssens in energie. En toch, ‘we zijn eigenlijk vier jaar te vroeg begonnen.’

Felix Van de Maele is nog maar net geland uit New York, als hij de receptie van de Vlerick Business School in Gent binnenwandelt. De 36-jarige medeoprichter van het datasoftwarebedrijf Collibra, dat na een nog lopende kapitaalronde van 250 miljoen dollar zowat 5 miljard dollar waard zal zijn, is speciaal overgevlogen om de Vlerick Award in ontvangst te nemen. Die werd vrijdagavond voor de 20ste keer uitgereikt aan twee ondernemers-alumni van de gelijknamige businessschool voor hun straffe leiderschap en de sterke groei van hun bedrijf.

‘Ik zal niet eens de tijd hebben om in ons kantoor in Brussel langs te gaan’, zegt Van de Maele. ‘Ik reis voortdurend binnen het vierkant New York, San Francisco, Londen, Brussel.’ Hij moet zondag snel weer terug naar de VS. Collibra heeft er zijn hoofdkwartier, hij woont daar en is er net voor de derde keer vader geworden.

Ook Maarten Michielssens viel in de prijzen, als stichter-CEO van EnergyVision. Het groene-energiebedrijf groeit sinds zijn oprichting in 2014 als kool, tot een omzet van 150 miljoen euro dit jaar, en doet dat volgens een heel apart businessmodel: groene stroom als een dienst. In België, maar ook in Marokko en China. De zonnepanelen blijven eigendom van EnergyVision, waardoor de klant geen investeringskosten moet dragen, maar hij profiteert wel van goedkopere, groene energie.

De 38-jarige Michielssens, die op zijn 18de zijn carrière begon als sportjournalist voor Het Laatste Nieuws - ‘Ik was nooit ondernemer geworden zonder de lessen aan Vlerick’ -, is al aan zijn tweede bedrijf toe. Econation, dat zonreflecterende lichtkoepels plaatst op daken, verliet hij na een dispuut met een andere aandeelhouder.

Felix Van de Maele Felix Van de Maele (36) studeerde computerwetenschappen aan de VUB en general management aan de Vlerick Business School. Na het lezen van ‘Founders at Work’, een boek met verhalen over startende ondernemers in Silicon Valley, kwam hij op het idee een bedrijf te beginnen.

Collibra werd in 2008 opgericht als spin-off van de VUB en draait ‘meer dan 100 miljoen’ dollar omzet, met 1.000 medewerkers. Het levert bedrijven een platform om het datahuishouden in kaart te brengen en er analyses op uit te voeren.

Collibra is de eerste Belgische unicorn (meer dan 1 miljard dollar waard in 2019). Het haalde in 2020 112,5 miljoen dollar op en bereikte een waardering van 2,3 miljard dollar. Het werkt aan een nieuwe ronde van 250 miljoen dollar (waardering: 5 miljard dollar).





Michielssens en Van de Maele surfen elk met hun bedrijf op boomende markten. De eerste op die van (groene) energie en duurzaamheid, hyperactueel door de exploderende prijzen van fossiele energie. De tweede op die van big data en privacybescherming, een van de drijvende trends in digitalisering.

Hoe belangrijk én gevoelig big data zijn, bleek de voorbije weken uit de beschuldigingen van de Amerikaanse klokkenluidster Frances Haugen aan het adres van Facebook. Ze beschuldigt het socialemediabedrijf van winstmaximalisatie door misbruik van de data van zijn gebruikers te verkiezen boven hun welzijn en dat van de maatschappij. Ook oprichter Mark Zuckerberg, via het investeringsfonds Iconiq Capital trouwens een ‘verre’ aandeelhouder van Collibra, moest het ontgelden.

‘Bedrijven en consumenten beseffen hoe langer hoe beter dat data heel veel waard zijn, en tegelijk dat er veel risico aan vasthangt’, zegt Van de Maele. ‘Wij helpen traditionele bedrijven als banken, telecommers en energiebedrijven te concurreren met de digital-nativebedrijven, zoals Google, Microsoft, Apple, Amazon en Facebook. Hoe meer data waard worden, hoe belangrijker het is dat ze betrouwbaar zijn. Kijk naar fake news op sociale media, de hetze over de Amerikaanse verkiezingen, de interpretatie en vergelijking van coronacijfers, privacybescherming via de GDPR-wetgeving, enzovoort. Onze technologie pakt dit soort problemen aan, binnen de bedrijfsmuren van onze klanten.’

Is het geheim van het succes van Collibra dat het die evolutie zag aankomen?

Van de Maele: ‘We geloofden twaalf jaar geleden al dat data enorm belangrijk zouden worden. Maar om er echt waarde uit te halen moet je ze niet alleen opslaan in een databank of in de cloud, maar moet je ook weten waar ze vandaan komen, of je ze kan vertrouwen, waar ze voor staan, hoe je ze moet interpreteren in hun context.’

Begrijpt u de aantijgingen tegen Facebook, dat zijn algoritme zo programmeert dat gebruikers altijd opnieuw op negatieve of gewelddadige, zichzelf versterkende content klikken?

Van de Maele: ‘Het businessmodel is geld verdienen met persoonlijke data. Dan wordt de keuze tussen winstmaximalisatie en het beschermen van gebruikers een moeilijke afweging. Algoritmes hebben de kracht om mensen te beïnvloeden, dat is zeker. Ik denk dat er een regelgeving van overheidswege moet komen om de eenzijdig commerciële logica - hoe meer mensen klikken, hoe meer geld een mediabedrijf verdient - te doorbreken.’

Snel groeien zonder nettowinst te maken is het model. Toen we dat ooit wel deden, konden onze Amerikaanse investeerders dat absoluut niet appreciëren. Felix Van de Maele Oprichter-CEO Collibra

Ook energie en klimaat zijn wereldwijd maatschappelijk een hot topic. Bent u zich daar als ondernemer van bewust?

Maarten Michielssens: ‘Ik zou geen directeur kunnen zijn van een fabriek die flesjes frisdrank afvult. Ik heb heel bewust gekozen voor groene energie. Tijdens corona hebben we aan al onze klanten gratis stroom geleverd - 2 miljoen euro die recht van onze winst afging. We zijn ervan overtuigd dat een goede klantenrelatie ons op de lange termijn meer oplevert dan nu enkele maanden mee te profiteren van de hoge stroomprijzen. En wees maar zeker dat dat gebeurt. Sommige energieleveranciers staan op het randje van het faillissement, andere verdienen zoveel geld dat het niet mooi meer is.’

‘Het opwekken van elektriciteit met een kerncentrale kost nog altijd evenveel als een jaar geleden, maar er wordt vijf keer meer voor die stroom gevraagd. De energie van onze zonnepanelen kost ook niet meer, wij houden onze prijzen even laag als ervoor.’

Voor u EnergyVision oprichtte, hebt u het niet makkelijk gehad met Econation, dat bijna failliet was. Een voorbeeld van het cliché dat je eerst moet falen voor je succes kan hebben?

Michielssens: ‘Je hoeft niet eens te falen om eruit te leren. Achteraf hoor je vaak welke fantastische visie en strategie achter een bedrijf zat, maar eigenlijk is ondernemen vooral heel veel aanmodderen en proberen. Bij Econation is het fout gelopen met een investeerder van het eerste uur, waardoor ik er in 2014 uitgestapt ben. En ja, aanvankelijk bleek de prijs van onze lichtkoepels een te hoge investeringsdrempel. Als we Willy Naessens vertelden dat een koepel 1.300 euro kost, maar dat hij er 3.000 euro mee zou besparen, ketste hij terug dat het ook wel zou lukken ‘met een gat in een dak en daar een plastic plaat van 100 euro over’. Zo hebben we geleerd dat we beter de koepels gratis installeren en verhuren, en de klant de besparing op zak kon steken. Met dat model - energy as a service - werkt EnergyVision nog altijd.’

Van de Maele: ‘Wij zijn eigenlijk vier jaar te vroeg begonnen. In 2008 werden we een spin-off van de VUB, waardoor we snel zaaikapitaal kregen. Maar vier jaar lang haalden we geen kapitaal op. Niemand begreep wat we deden - inclusief wij misschien ook. Na een jaar hard werken hadden we nul euro omzet, en nul klanten. Pas in 2012 kwam het op gang. Het hing aan een zijden draadje: we dongen mee naar een opdracht voor een Belgisch, beursgenoteerd bedrijf. We hebben die klant binnengehaald omdat we 1.000 euro goedkoper waren dan het aanbod van IBM. Hadden we dat niet gehaald, dan had Collibra vandaag niet bestaan.’

Hoe behoudt u de cultuur van een start-up als uw bedrijf groot wordt?

Van de Maele: ‘Ik zou Collibra graag nog altijd een start-up noemen. (lacht) Maar met 1.000 medewerkers kan je niet meer op dezelfde manier werken als met 100. Ik merk ook dat onze medewerkers daar moeite mee hebben. Vroeger zat iedereen in elke vergadering, en wist iedereen dus alles. Mensen konden hun job breed invullen en daarbij veel verantwoordelijkheid nemen. Naarmate je groeit, moet je mensen zich laten specialiseren. In het begin is het bedrijf een piratenschip. Zet daar 500 mensen op en je krijgt muiterij. Het moet dus een goed geolied marineschip worden, en dat vergt veel meer structuur. Een marinier op een piratenschip, dat werkt niet, net zomin als een piraat op een marineschip. Daardoor ontstond mettertijd wrevel tussen de mensen die er van bij het begin bij waren en mensen die overkwamen van LinkedIn, Google of Microsoft. Die hoor je dan opmerken: wat een chaos is dat hier.’

Michielssens: ‘We zijn een ander bedrijf dan zeven jaar geleden, maar de oorspronkelijke waarden behoud je wel. Die moet je echt bewaken, vanuit de top. Daar hangen zelfs bonussen aan vast. Op een bepaald moment hebben we dat ook echt formeel uitgeschreven om mee te geven met nieuwkomers. In die cultuur moet je zwaar investeren. In het begin huurden we via Airbnb een huis aan zee en gingen we daar met 15 mensen een week plezier maken. Vorig jaar zijn we met alle Belgen, Chinezen en Marokkanen uit de groep naar China geweest. Dat kostte ineens een half miljoen euro. Maar een magazijnier die nog nooit aan de andere kant van de wereld is geweest, neemt zoiets wel mee.’

Maarten Michielssens Maarten Michielssens (38) studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven en general management aan de Vlerick Business School. Op zijn 18de begon hij zijn carrière als sportjournalist. In 2008 richtte hij EcoNation op, in 2014 EnergyVision.

EnergyVision is een groene- energiebedrijf dat dit jaar met 135 mensen 140 miljoen euro omzet draait.

Kan je nog echt innovatief zijn als je zo groot bent?

Michielssens: ‘50 procent van onze business bestaat uit zaken die twee jaar geleden nog niet bestonden. We zijn nu marktleider in Brussel. We hebben daar het equivalent van een kleine kerncentrale gelegd, verspreid over 4.000 zonnedaken. Dat vertrekt van innovatie: de Brusselse markt lag op haar gat, wij hebben dat ontwikkeld. We gaan er dit en volgend jaar 1.000 laadpalen voor elektrische voertuigen zetten, boven op de 400 die er nog maar staan. En dan winnen we dubbel. Doordat de zonnepanelen onze eigendom zijn, kunnen we ze in milliseconden afkoppelen als het stroomnet niet in evenwicht is. Daar wordt voor betaald. Maar met de laadpalen gaat het verder: we kunnen bezitters van elektrische wagens de overtollige stroom aanbieden met een korting. Dat soort energiegemeenschappen is binnen tien jaar gemeengoed. In China hebben we al voor 15 miljoen euro batterijtechnologie geïnstalleerd, die we later ook hier kunnen toepassen.’

Van de Maele: ‘Software kan je niet patenteren, dus ook in software moet je de snelste zijn met innovaties. Zolang je klein bent, is er geen probleem. Voor Oracle en Microsoft was het lang niet de moeite zelf te ontwikkelen wat wij bouwden. Maar plots evolueerde de markt heel snel. Wij hadden het geluk en de visie dat we op het juiste moment op de juiste plaats waren. En nu is het belangrijk om in onze markt de grootste ter wereld te zijn.’

Is snelle omzetgroei nog altijd belangrijk nu jullie al zo groot zijn? Zonder ooit nettowinst te maken?

Van de Maele: ‘Zolang je heel snel groeit, is verlies niet zo’n probleem. Wij maken bewust geen nettowinst. Dat hebben we ooit wel gedaan trouwens, toen we kleiner waren. We beten elke dollar in tweeën en groeiden met 200 procent per jaar. Onze Amerikaanse investeerders konden dat absoluut niet appreciëren.’

Michielssens: ‘Bij ons is dat heel anders. We draaien 140 miljoen euro omzet in een heel kapitaalintensieve sector, maar we hebben nog nooit geld moeten ophalen. Doordat we uit bestaande zonne-installaties een recurrente inkomstenstroom hebben, kunnen we makkelijk lenen bij de banken. Dat heeft als voordeel dat je als aandeelhouder niet verwatert door voortdurend vers kapitaal te moeten toevoegen.’

Was die verwatering ooit een frustratie?

Van de Maele: ‘Vanaf dag één wist ik dat ik ooit mijn investeerders met een return moet terugbetalen. Dan zijn er maar twee mogelijkheden: ofwel verkoop je een deel aan een andere private investeerder, ofwel ga je naar de beurs. Er is zeker interesse bij Google, Microsoft en Amazon - bij Facebook niet. Maar de meeste scale-ups van ons kaliber gaan tegenwoordig naar de beurs.’