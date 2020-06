Birdhouse lanceert nieuw initiatief om start-ups te helpen

'In ons vierjarig bestaan hebben we het ecosysteem van start-ups matuurder zien worden', zegt Jan-Willem Callebaut, de oprichter en CEO van Birdhouse. 'Beginnende ondernemers willen hun bedrijf opschalen en hebben nood aan tips van ervaringsdeskundigen, niet van experten zonder bagage in de start-upsector. In België is dat maar een select aantal. Wij willen die samenbrengen en de brug slaan met start-ups.'