Blackstone-topman schenkt recordbedrag aan Oxford University

Stephen Schwarzman, de topman en co-oprichter van Blackstone, tekent met 150 miljoen pond (168 miljoen euro) voor de grootste gift ooit voor de Britse universiteit.

Het geld gaat naar een nieuw gebouw voor onderzoek naar humane wetenschappen. Dat zal ook een onderzoeksinstituut herbergen rond de ethische aspecten van artificiële intelligentie.

'De meeste regeringen zijn totaal niet voorbereid op de gevolgen en de gevaren van artificiële intelligentie. Ze zullen een beroep moeten doen op sterke universiteiten zoals Oxford om hen daarin bij te staan', zei de miljardair. 'Het is belangrijk te beseffen wat mens zijn betekent. Waarom zijn we hier? Wat zijn onze waarden? En hoe heeft technologie daar een impact op? Het kan niet zijn dat we met technologie alles laten gebeuren omdat het mogelijk is.'

De gift is volgens de miljardair 'complementair' aan de 350 miljoen dollar die hij vorig jaar toestopte aan het Massachusetts Institute of Technology om het onderzoek naar artificiële intelligentie te versnellen. Schwarzman dook op nog meerdere plaatsen op als gulle schenker. Yale kreeg 150 miljoen dollar, terwijl hij ook honderden miljoenen uittrok voor studiebeurzen aan de Chinese Tsinghua University.

Forbes schat het vermogen van Schwarzman op zo'n 15 miljard dollar.



Blackstone

De man richtte in 1985 de investeringsmaatschappij Blackstone op samen met Pete Peterson, de voormalige topman van Lehman Brothers. Blackstone is intussen het grootste private-equitybedrijf ter wereld en heeft meer dan 500 miljard dollar activa onder beheer.



Blackstone slaagt er nog steeds in massaal veel geld van investeerders aan te trekken. In het eerste kwartaal van dit jaar ging het over 43 miljard dollar, wat de instroom in de voorbije twaalf maanden op 126 miljard dollar brengt. 'Het voelt alsof we een geldboom gevonden hebben die in volle bloei staat', zei Schwarzman in een interview.

Center Parcs

Blackstone is een van de grootste vastgoedeigenaars in de wereld. Het bezit onder andere de iconische Sears Tower in Chicago. Begin dit jaar kondigde het een investering van 60 miljoen euro aan voor de renovatie van twee Belgische vakantieparken van Center Parcs.