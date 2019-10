Boeing steekt miljoenen in ruimtereizen van Richard Branson

Boeing investeert 20 miljoen dollar in Virgin Galatic dat volgend jaar de eerste toeristische trips in de ruimte wil organiseren.

Boeing verwerft met de investering een minderheidsbelang in Virgin Galatic. Eerder dit jaar raakte al bekend dat het beursgenoteerde 'blancochequebedrijf' Social Capital Hedosphia 800 miljoen dollar in het bedrijf stopt in ruil voor een belang van 49 procent. Social Capital is opgericht door Chamath Palihapitiya - een durfkapitalist uit Silicon Valley - en biedt voor Virgin Galatic een shortcut naar de Amerikaanse beurs.