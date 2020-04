Bonden kanten zich tegen snelle heropstart bedrijven

Steeds meer bedrijven staan te trappelen om hun activiteiten weer op te starten. De vakbonden houden de handrem op. 'Veiligheid eerst.'

Ruim vier op de tien bedrijven hebben hun productie sinds de coronamaatregelen heropgestart, of willen dat op korte termijn doen. Dat is een sterke stijging in vergelijking met vorige week, blijkt uit onderzoek van de werkgeversorganisatie Voka bij ruim 1.000 bedrijven. 85 procent heeft maatregelen genomen om het personeel veilig te laten werken.

Hans Maertens, de topman van Voka, roept de regering op die heropstart zo snel mogelijk en op een gefaseerde manier te doen, met respect voor de gezondheid. Maar gelukkig met de nieuwe aanpassingen van de Nationale Veiligheidsraad is hij niet. 'Op enkele aanpassingen na, blijft alles nog twee weken hetzelfde. Er is nood aan perspectief en een plan.'

Volgens Maertens is het belangrijk om de 'waardeketen' weer op gang te trekken. 'Die is verstoord. Sommige bedrijven kunnen niet voort omdat hun klanten of leveranciers platliggen. Ook de winkels moeten gefaseerd weer openen. Het grootste probleem zijn de afstandsregels. Vorige week vernamen we over spanningen met de bonden. Maar die nemen af en er is overleg.'

'Bij onze leden horen we veel kritiek op de bonden', zegt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen. 'Er zijn verhalen van vakbondsmensen die uitrekenen dat het voor sommige werknemers financieel interessanter is thuis te blijven. Ook worden de gezondheidsrisico's opgeklopt, hoewel veel bedrijven bereid zijn verregaande veiligheidsmaatregelen te nemen.'

Veiligheid

Philippe Diepvents, het hoofd van de studiedienst van het ABVV, ontkent formeel dat de bonden niet willen meedenken aan de heropstart. 'Maar we zijn tegen het algemene pleidooi iedereen terug aan het werk te zetten.' Volgens Diepvents is het niet mogelijk om en masse weer een het werk te gaan. Hij kant zich tegen de heropstart van bedrijven die social distancing niet kunnen garanderen of geen essentiële activiteiten uitvoeren.

'Kaarsen, speelgoed of parfum produceren is niet essentieel. Bouwbedrijven heropstarten en zes mensen in een busje naar de werf brengen, is onveilig.' Dat de Vlaamse overheid de subsidies verhoogt voor poetsbedrijven die openblijven, is goed bedoeld, zegt Diepvents, maar je kan dat bezwaarlijk een essentiële en veilige sector noemen. Dat geldt ook voor de premies die maatwerkbedrijven krijgen per persoon die ze aan het werk houden. Dat stimuleert onveiligheid.'

De vakbondsman zegt veel klachten te krijgen van werknemers die zich onveilig voelen. 'Het gebrek aan bescherming in de zorgsector is bekend. Maar ook veel mensen in de retail en ook truckchauffeurs klagen over onveiligheid.'

William Van Erdeghem, de voorzitter van ACV-Metea, vindt het te vroeg om autofabrieken weer op te starten. 'Wat is het nut? De fabrieken moeten op onderdelen wachten en de vraag is of veel klanten staan te springen. Er kan onmogelijk anderhalve meter social distancing gehandhaafd worden. Er wordt gedacht aan mondmaskers, maar moeten die niet eerst naar de zorgsector?'

Sommige werknemers vinden die tijdelijke werkloosheid oké, zeker nu het mooi weer is, en klussen bij in het zwart. Een autobedrijf

Een autobedrijf, dat niet met naam in de krant wil, vindt dat de bonden niet proactief meewerken bij de heropstart. 'Sommige werknemers vinden die tijdelijke werkloosheid oké, zeker nu het mooi weer is, en klussen bij in het zwart', klinkt het. Dat valt ook te horen bij sommige bouwfirma's. De chemiesector betichtte de bonden aanvankelijk van 'bangmakerij', al zijn de plooien min of meer platgestreken. De tijdelijke werkloosheid in die sector bedraagt 16 procent.

Zelfdiscipline

'Zwartwerk en mensen die liefst thuisblijven, kan je nooit uitsluiten', zegt Van Erdeghem. 'Maar veralgemenen is gevaarlijk. Veel werknemers panikeren en hebben echt schrik om te gaan werken. Mensen forceren, werkt niet. Bombardier werkt met vrijwilligers, bij Picanol gebeurt de opstart in overleg met de vakbondsafgevaardigden op de vloer. Ze kunnen perfect inschatten wat veilig is en wat niet.'