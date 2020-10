Boomend PostNL hervat dividend

Bovendien start PostNL vroeger dan verwacht opnieuw met winstuitkeringen. 'We verwachten over het boekjaar 2020 een dividend uit te keren', zegt CEO Herna Verhagen. Dat zal gebeuren na de algemene vergadering van april 2021.

PostNL gaat ervan uit dat de nettoschuld tegen eind dit jaar minder dan 2 keer de jaarlijkse brutobedrijfswinst (ebitda) beloopt. Die afname van de schuldgraad is wel mede te danken aan het feit dat PostNL via een 'sale & lease back' vijf sorteercentra verkoopt en vervolgens huurt , een transactie die 150 miljoen cash oplevert.

Verhagen blijft wel voorzichtig in de vooruitzichten voor het vierde kwartaal, het doorgaans belangrijkste kwartaal van het jaar. 'De visibiliteit is beperkt, zowel voor het vierde kwartaal als voor 2021. Veel hangt af van de evolutie van het coronavirus. Dat kan het ziekteverlof van de werknemers beïnvloeden en het bestedingsgedrag van de consument tijdens de eindejaarsfeesten.'

Bpost

Ter herinnering: ook bij de grote rivaal Bpost zijn de dividenden voorlopig opgeschort, waardoor 80 miljoen euro in het bedrijf blijft. 'We doen dat uit voorzichtigheid tot de situatie stabieler wordt', zei CEO Jean-Paul Van Avermaet daarover in een gesprek met De Tijd in augustus. Bpost had toen net beter dan verwachte tweedekwartaalcijfers bekendgemaakt dankzij een pakjesboost. Van Avermaet beloofde tegen het einde van het jaar een nieuw dividendbeleid uit te werken.