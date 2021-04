Bpost-bonden rekenen op CEO met logistieke ervaring

Geen buitenlandse CEO, maar een Belg met ervaring in de logistieke wereld. Dat is het profiel dat de bonden van Bpost voor ogen hebben voor de nieuwe topman.

Bij het onthoofde Bpost is het wachten op een nieuwe voorzitter en CEO. Half maart kreeg topman Jean-Paul Van Avermaet de bons na teleurstellende jaarcijfers. Dat was de spreekwoordelijke druppel, want hij werd ook genoemd in een kartelonderzoek naar illegale prijsafspraken in de bewakingssector, waar hij voordien werkte. Eind maart stapte voorzitter François Cornelis op na kritiek op zijn gebrek aan politieke feeling en op de slappe manier waarop de raad van bestuur de problemen aanpakte.

Voorlopig leidt Ray Stewart de raad van bestuur, terwijl juridisch directeur Dirk Tirez als interim-CEO is aangesteld. Intussen wordt koortsachtig gezocht naar een nieuw duo om de Belgische postgroep te leiden. De vakbonden hebben in de Kamercommissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen hun visie gegeven over het profiel van de toekomstige topman.

'Geen buitenlander'

‘Geef ons iemand met een logistieke achtergrond, die weet waarover hij praat’, luidde het bondige, maar duidelijke antwoord van Stéphane Daussaint, vakbondsman bij de Franstalige christelijke bond CSC. ‘Een grote financier, beursgangspecialist en eeuwige afwezige hebben we intussen gehad.’

De bonden gruwen ook van het idee dat de regering zou kiezen voor een buitenlandse topman. De voorkeur gaat uit naar een Belg met kennis van de sociale wetgeving, voegde de liberale vakbondsman Paul Herregodts (VSOA) toe. ‘Wij verwachten een CEO en een raad van bestuur die geïnteresseerd zijn in het bedrijf, een toekomstvisie hebben en het personeel doen geloven in de toekomst’, vulde Annick Boon (ACV) aan.

Opvallend is dat Tirez niet op de steun van alle vakbonden kan rekenen. Na een eerder gesprek met minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) lieten de bonden verstaan dat ze de sociale dialoog over bepaalde thema's mogelijk willen hervatten. Maar niet iedereen is het daarmee eens. ‘De visie van mijn vakbond is dat we niet rond de tafel gaan zitten met een interim-CEO’, zei Stéphane Daussaint (CSC) droogjes.

Concurrentie op verloning

Van de overheid verlangen de bonden vooral dat die meerderheidsaandeelhouder blijft van Bpost en aandacht blijft hebben voor de sociale rol die het postbedrijf heeft. 'Elke burger heeft recht op dezelfde dienstverlening tegen dezelfde prijs, eender waar in België', zei ACOD-vakbondsman Jean-Pierre Nyns.