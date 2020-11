Bpost rekent maand lang 1 euro extra per pakje aan

De tijdelijke prijsverhoging komt niet onverwacht, claimt Bpost. Ze is al aangekondigd in september vorig jaar. 'Een prijsaanpassing wordt altijd gecommuniceerd en vastgelegd voor de aanvang van het nieuwe jaar', zegt Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Het is de eerste keer dat handelaars of bedrijven de toeslag moeten ophoesten.