Breuk Bill en Melinda Gates zaait twijfel over liefdadigheidsorganisatie

Nu Bill en Melinda Gates na 27 jaar een punt zetten achter hun huwelijk, twijfelen sommige waarnemers ook over het voorbestaan van hun liefdadigheidsorganisatie.

‘Ongeduldige optimisten.’ Melinda Gates moest niet lang nadenken toen een journalist van het Amerikaanse magazine Vanity Fair haar enkele jaren geleden vroeg hoe ze zichzelf en haar echtgenoot Bill Gates zou omschrijven. Al sinds 2000 leidt het koppel, waarvan het zakenblad Forbes het fortuin op ruim 130 miljard dollar schat, met de Bill & Melinda Gates Foundation een van ’s werelds grootste private liefdadigheidsorganisaties.

De stichting investeert in zeer uiteenlopende initiatieven: projecten om malaria, hiv en polio de wereld uit te helpen, maar evengoed programma's om gendergelijkheid te promoten en financiële diensten te ontwikkelen in arme landen.

Vorig jaar besliste de instelling haar middelen volop in te zetten om de coronacrisis aan te pakken.

De organisatie, volgens het laatst beschikbare jaarverslag goed voor een vermogen van meer dan 43 miljard dollar, zet zich wereldwijd in voor vaccinaties, onderwijs en de bestrijding van infectieziektes. Alleen al in 2019 spendeerde de Bill & Melinda Gates-stichting 5 miljard dollar aan goede doelen. Nu de focus vorig jaar volledig is verschoven naar het bestrijden van de coronapandemie, ziet het ernaar uit dat dat investeringsbedrag de voorbije maanden nog fors is opgelopen.

Maar ook de grootste optimisten geven er soms de brui aan. Maandagavond kondigden Bill en Melinda Gates - echte achternaam: French - simultaan op Twitter aan dat ze een punt zetten achter hun huwelijk van 27 jaar.

Romantiek op een whiteboard

Bill Gates, die fortuin had gemaakt met Microsoft, leerde zijn toekomstige echtgenote kennen toen ze in 1987 als productmanager aan de slag ging bij het Amerikaanse softwarebedrijf. Kantoorromantiek dus. Al gaf de intussen 65-jarige Gates wel zijn eigen invulling aan dat begrip. Melinda zou de toekomstige techmagnaat ooit hebben betrapt terwijl hij op een whiteboard de plus- en minpunten van een huwelijk met haar aan het oplijsten was. De twee zouden uiteindelijk in 1994 trouwen op Hawaï. Het echtpaar heeft intussen een belang opgebouwd in de Four Seasons-hotelketen waar de ceremonie plaatsvond.

Bill en Melinda Gates benadrukken dat ze aan boord blijven als covoorzitters van hun liefdadigheidsstichting.

De vraag is wat na de scheiding te gebeuren staat met de Bill & Melinda Gates Foundation, die 1.600 mensen tewerkstelt over de hele wereld en ook vertegenwoordigers heeft in Brussel. De twee stichters maken zich sterk dat er niets zal veranderen. Ze blijven aan boord als covoorzitters en beheerders en ze zullen de organisatie niet bijsturen, klinkt het.

Bill Gates richtte Microsoft samen met Paul Allen op in 1975 en was er tot 2000 CEO. Pas vorig jaar verliet hij de raad van bestuur, maar zijn belang in het bedrijf is intussen verwaterd tot 1,37 procent. Het zou onder impuls van echtgenote Melinda zijn geweest dat Gates de banden met Microsoft geleidelijk aan doorknipte en de focus verlegde naar liefdadigheid.

Winnaarseconomie

Tegelijk spoorde het echtpaar collega-miljardairs aan hetzelfde te doen. Samen met de beleggerslegende Warren Buffett zetten ze in 2010 hun schouders onder 'The giving pledge', een oproep aan miljardairs om minstens de helft van hun fortuin aan goede doelen weg schenken. Onder meer Mark Zuckerberg en 'Star Wars'-regisseur George Lucas tekenden in. Vorig jaar schonk Warren Buffett ook nog voor 2 miljard dollar aan aandelen aan de Bill & Melinda Gates Foundation.

De Bill & Melinda Gates Foundation is ook actief in ons land. Zo is ze een grote geldschieter voor het Waalse biotechbedrijf Univercells, dat gespecialiseerd is in vaccinproductie.

Sinds de start investeerde de organisatie al miljarden in erg uiteenlopende initiatieven. De Bill & Melinda Gates Foundation steunt onder andere projecten om ziektes als polio, malaria en hiv de wereld uit te helpen. Maar tegelijk zijn er initiatieven rond financiële diensten voor de armsten en rond gendergelijkheid. De stichting is ook actief in ons land. Zo is ze een grote geldschieter voor het Waalse biotechbedrijf Univercells, dat gespecialiseerd is in vaccinproductie. De Bill & Melinda Gates Foundation bestelde vorig jaar ook al een grote coronastudie bij het Rega Instituut dat verbonden is aan het Leuvense Gasthuisberg.