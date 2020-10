Bristol haalt papieren proppen uit schoenen

Iedereen kent ze wel, de vervelende proppen papier die je uit nieuwe schoenen moet halen voor je ze past. Ze zijn bedoeld om de vorm van de schoen te behouden, maar je kan je afvragen of ze voor elke schoen nog wel even belangrijk zijn.

Euro Shoe, de Belgische holding boven de schoenenwinkelketen Bristol, ging het uittesten en vindt van niet. In het najaar verwijdert de keten bijna alle papierproppen uit de schoenen van de nieuw heren- en damescollectie. Het gaat in totaal om een 500.000 paar sneakers, enkellaarzen, pumps, rubberen laarzen pantoffels en sportschoenen. In elk paar zit gemiddeld 75 gram papier gepropt. De operatie levert alleen al voor dit najaar een besparing op van 37.500 kg papier. Ook de kindercollectie wordt op termijn met minder papier aangeboden.

'Sinds februari lieten we al 20.000 paar sneakers en veterschoenen transporteren zonder papierproppen', zegt CEO Elise Vanaudenhove. 'We moesten onze leveranciers overtuigen, maar dat is gelukt. Ook onze mensen vonden het praktischer. En uit een proefproject bleek dat de schoenen hun vorm behielden. Daarom hebben we het verder uitgewerkt.'