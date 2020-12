Britse investeerder volgt Tom Boonen en pompt 5 miljoen in Belgische fietstechnologie

De Belgisch-Nederlandse start-up Classified Cycling - met Tom Boonen als aandeelhouder - pioniert met een nieuw versnellingssysteem voor fietsen en haalt 5 miljoen euro op om de expansie te... versnellen.

Na zeven jaar van onderzoek en engineering lanceerde Classified Cycling de voorbije zomer zijn technologie op de markt. De start-up moet opboksen tegen grootmacht Shimano, die zowat driekwart van de markt in handen heeft. ‘Een hoge drempel, maar de technologie spreekt voor zich. Dit is een gamechanger’, liet CEO Mathias Plouvier eerder verstaan.

Classified Cycling haalde al snel fietsproducent Ridley binnen als klant die het versnellingssysteem in gravelfietsen inbouwde. Er zijn ook deals getekend met andere fietsmerken, maar namen geeft hij pas in de loop van volgend jaar. ‘We verwachten volgend jaar duizenden schakelsystemen in de markt te zetten’, zegt Plouvier. Of volgend jaar wielerploegen uit het profpeloton met Classified inside zullen rondrijden, is nog niet duidelijk.

Maar dat het bedrijf snel groeit, staat buiten kijf. En dat kost in eerste instantie geld. Plouvier haalde zopas 5 miljoen euro kapitaal op, na eerder bijna 3 miljoen euro te hebben verzameld bij onder meer LRM en wielericoon Tom Boonen. De nieuwe investeerder is Bridford Investments dat ook al investeerde in Northvolt, producent van batterijen voor elektrische auto’s.

De verse centen dienen om de productie op te schalen en het onderzoek uit te breiden. ‘We willen met onze technologie de sprong maken naar elektrische fietsen. We hebben de kennis om daar oplossingen voor te ontwikkelen’, luidt het.

Het systeem van Classified is een soort virtuele versnellingsbak die verwerkt zit in de naaf van het achterwiel. Het is een ingenieus samenspel van tandwielen, ringen en veel meer dat draadloos wordt aangestuurd door elektronische schakelaars aan het stuur. Het idee van naafversnellingen werd al toegepast in stadsfietsen, maar Classified heeft dat op punt gezet voor de veeleisendste gebruikers.

Frustratie

Classified neemt een frustratie bij wielrenners weg. Bij het schakelen vooraan moet de ketting - bij een klassieke derailleur - telkens een grote sprong maken. Dat loopt soms verkeerd als je met volle kracht op de pedalen trapt, zoals Boonen tijdens zijn laatste Ronde van Vlaanderen op de Taaienberg ervaarde. ‘Met dit systeem kan je voluit trappen. Gewoon even tikken tegen de shifters en gaan’, zei Boonen eerder.

Classified Cycling levert zijn systemen aan fietsproducenten die het inbouwen in hun fietsen. Maar het bedrijf lanceert ook wielsets met de eigen systemen in de naaf verwerkt. Het richt zich rechtstreeks op de fietsliefhebber.

Het bedrijf, gevestigd in de voormalige lampenfabriek van Philips in Turnhout, telt een 15-tal werknemers en wil dat tegen eind volgend jaar verdubbelen. ‘We hebben grote ambities’, zegt Plouvier. ‘We willen een serieus bedrijf worden met serieuze productievolumes.’