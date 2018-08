Brussel kan bedrijven moeilijk houden

In 2017 vertrokken opnieuw meer bedrijven uit de hoofdstad dan het jaar voordien. Het aantal jobs neemt er niettemin toe.

Cinoco-Palais du Vin, een van de grootste wijngroothandelaren van ons land, kondigde maandag in de krant La Dernière Heure aan zijn stek in Molenbeek te verlaten en naar Nijvel te verhuizen. ‘We wilden eigenlijk niet vertrekken uit Brussel, maar nieuwe terreinen bleken onhaalbaar.’ In Nijvel bouwt het een opslagplaats van 6.000 m² en kantoren van 1.000 m².

Het bedrijf is niet het enige, blijkt uit nieuwe cijfers. Het aantal dat Brussel verlaat en zich in andere landsdelen vestigt, groeit. In 2017 ging het om 3.420 ondernemingen. Bovendien neemt de kloof tussen de vertrekkers en instromers toe. In 2017 was het (negatieve) verschil 652, in 2016 621.

Starters

Beci, de kamer van koophandel in Brussel, zegt in een reactie het fenomeen te herkennen. Het vreest voor ‘de aantrekkelijkheid van de regio’. Ludo Struyven, professor arbeidsmarkt aan de KU Leuven, beaamt dat Brussel zijn bedrijven moeilijk kan houden. ‘Er zijn veel zelfstandigen en groeibedrijven in de hoofdstad, maar starters laten doorgroeien naar scale-ups is een pijnpunt.’

Hoe dat komt? ‘Er zijn minder mogelijkheden om een bedrijf uit te breiden. Ook zijn gebouwen vaak nu eenmaal prijziger in de hoofdstad dan in de rest van het land’, verklaart Didier Gosuin (DéFi), Brussels minister van Werk en Economie. Ook Struyven stipt het plaatsgebrek aan. Maar Gosuin nuanceert ook. ‘Veel bedrijven trekken weg, maar is het redelijk te denken dat die allemaal zouden blijven? Nee. De bedrijven die verhuizen, willen niet al te dure gebouwen of terreinen.’

De hoofdstad blijft een ‘economisch laboratorium’, stelt de Brusselse minister. De cijfers van het aantal startende bedrijven lijken dat te ondersteunen. In 2017 kwamen er meer bedrijven bij dan ooit in het Brussels Gewest: 12.977. Er hielden ook nooit zoveel bedrijven mee op: 8.748.

Jobmotor

Alle verschuivingen staan los van de jobmotor. Die blijft bijzonder goed draaien in de hoofdstad. Vorig jaar steeg het aantal jobs met 1,4 procent vergeleken met het jaar voordien. Dat is een snellere groei dan in Vlaanderen en Wallonië. De toename van het aantal banen bedroeg daar respectievelijk 0,9 en 0,3 procent.

Struyven voerde ook onderzoek naar de jobdynamiek tussen de regio’s, los van het aantal vertrekkende of zich vestigende bedrijven. In Brussel zit de helft van de werkgelegenheid bij ondernemingen die ook vestigingen hebben in andere regio’s. In Vlaanderen en Wallonië is dat maar een derde van de werkgelegenheid.