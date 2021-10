Brussels gerecht opent jacht op koeriers zonder papieren

De magistraten hebben in het bijzonder aandacht voor sans-papiers die werken als koerier, hun tussenpersonen en grote maaltijdleveringplatformen, met Uber Eats en Deliveroo op kop, meldt L’Echo.

De speurders vermoeden dat de tussenpersonen die hun naam geven aan de migranten die werken als koerier, de helft van hun inkomen vragen. Daardoor blijft er voor de koeriers slechts een uurtarief van 2,5 euro over.

Vonnis in december

De onderzoeken zullen in grote mate afhangen van het vonnis van de arbeidsrechtbank in de zaak rond Deliveroo, dat midden december wordt verwacht. Daarin vraagt het arbeidsauditoraat dat de contracten van de koeriers worden geherwaardeerd, van ‘dienstverlener in de deeleconomie’ tot werknemers, waardoor ze een veel betere sociale bescherming zouden krijgen.