Buffett wil overname doen 'zo groot als een olifant'

De bekende Amerikaanse belegger Warren Buffett wil een grote overname doen, maar de prijzen zijn veel te hoog. Dat kondigde hij aan in zijn jaarlijkse brief aan zijn aandeelhouders.

Warren Buffett publiceerde vandaag voor de 54ste keer zijn onnavolgbare brief aan de aandeelhouders van Berkshire Hathaway, dat belangen in talloze industrieën groepeert.

In de brief kondigt hij aan dat hij van plan is een overname te doen 'zo groot als een olifant'. Maar dat de prijzen veel te hoog zijn. 'In de komende jaren willen we onze cash gebruiken om te investeren. Maar de vooruitzichten op korte termijn zijn niet goed. Prijzen zijn torenhoog', aldus Buffett. 'We blijven evenwel hopen op een grote overname.' Geld heeft Buffett genoeg. Hij zag zijn cash het voorbije jaar klimmen tot 112 miljard dollar.