Businessclub TheMerode: de hippe opvolger van de legendarische Cercle de Lorraine

Businessclub TheMerode is gevestigd in Hotel de Mérode.

Met een hippe Engelse naam en een jonge frisse doelgroep wil TheMerode, de opvolger van de legendarische Cercle de Lorraine, af van het stoffige imago van de oude businessclub. Drie jonge leden vertellen over de meerwaarde van hun ‘social impact club’.

Audrey Joris (28)

‘Ideaal om buitenlandse klanten te ontmoeten’

Als ondernemer valt Audrey Joris perfect in de doelgroep van TheMerode, dat zijn onderkomen heeft in het historische Hotel de Mérode aan het Poelaertplein in Brussel. De 28-jarige dochter van Michèle Sioen, de CEO van de gelijknamige textielgroep, is de medeoprichtster van de Brusselse start-up AFC. ‘We proberen design toegankelijker te maken. Net zoals je een auto kan leasen, maken wij dat mogelijk voor meubels. Onze klanten stellen hun gedroomde interieur samen, dat ze in drie, vier of vijf jaar afbetalen.’

Schermvullende weergave Audrey Joris. ©Tim Dirven

Dankzij de Bold Woman Award van het champagnehuis Veuve Clicquot, waarbij ze het tot finaliste schopte, leerde Joris de ‘social impact club’ kennen. ‘De ceremonie vond plaats in Hotel de Mérode. Ik ben onmiddellijk lid geworden van TheMerode’, zegt Joris, die het concept van een zakenclub in Londen leerde kennen. ‘Zoiets ontbreekt echt in Brussel. Ik ben niet het soort persoon dat zomaar mensen op restaurant zal aanspreken. TheMerode is een plek waar je op spontane wijze nieuwe contacten kan leggen. Voor mij is het een vorm van zelfontplooiing.’

'Ik zie het als een vorm van zelfontplooiing.' Audrey Joris Medeoprichtster start-up AFC

In het stadspaleis, dat een grondige opfrisbeurt kreeg, bevinden zich een Italiaans restaurant, meerdere vergaderzalen, een jazzclub (vanaf midden volgend jaar) en ruimtes om te werken. Joris, die in Brussel woont en werkt, ziet het potentieel. ‘Het lijkt me de moeite buitenlandse klanten mee te nemen naar TheMerode. In het buitenland worden zakelijke meetings vaak bij een uitgebreid ontbijt gehouden. Ik ken geen enkele plaats in Brussel waar zoiets kan, dus ben ik zeker van plan om dat te doen.’

Met 1.200 euro per jaar is het lidmaatschap niet gratis. Wie jonger is dan 35 jaar geniet het gunsttarief van 650 euro. ‘Voor mij is dat een investering zoals een andere. Als je er vaak langsgaat en deelneemt aan een van de conferenties die regelmatig gehouden worden, win je dat bedrag heel snel terug. Je krijgt toegang tot een netwerk van jonge ondernemende personen en mensen met ervaring. Die mix van jong en oud(er) maakt het lidmaatschap onbetaalbaar.’

Pieterjan Van Biesen (34)

‘Ik kom om aan mijn werk te ontsnappen’

Hij is regelmatig te vinden in het Amsterdamse Soho House, maar in eigen stad mist hij gelijkaardige plekken om creatieve geesten te ontmoeten. Pieterjan Van Biesen, het hoofd marketing en communicatie bij het modehuis Natan, verwelkomt TheMerode dan ook met open armen. ‘Als je in Soho House - dat een eigen restaurant en rijkgevulde agenda met activiteiten heeft - komt, weet je dat je toffe, inspirerende mensen zult tegenkomen. Mijn hoop is dat TheMerode uitgroeit tot zo’n plaats.’

De 34-jarige Van Biesen verkaste 15 jaar geleden vanuit Oost-Vlaanderen naar de hoofdstad. ‘Ik woonde in een kleine stad waar ik bij wijze van spreken iedereen kende. Als je in Brussel komt, gaat dat gevoel wat verloren. Daarom ben ik zo blij met The Merode. Er is een fijne mix van diverse mensen: ondernemers, kunstenaars en creatievelingen. Het zijn mensen die je niet elke dag tegenkomt, maar met wie je meteen een connectie hebt. Iedereen is op een manier gelinkt.’

Schermvullende weergave ©Tim Dirven

Van een echte zakenclub, waar zoals in de goede oude tijden deals gesloten worden door ondernemers en bankiers, wil Van Biesen niet spreken. ‘Ik ga net naar TheMerode om eens te ontsnappen aan mijn werk, om te horen waarmee anderen bezig zijn. Het is een manier om inspiratie te vinden. Ieder halfjaar mag ik voor mijn job naar de modeweek in Parijs, maar op den duur ken je er alle restaurants en cafés uit het hoofd. Als ik dan eens een nieuw adresje wil, vind ik in TheMerode altijd wel iemand met toffe tips.’

'Er is een fijne mix van diverse mensen: ondernemers, kunstenaars en creatievelingen.' Pieterjan Van Biesen Hoofd communicatie en marketing bij Natan

Het succes van de club staat of valt met de leden, die bij voorkeur heel vaak langskomen. Bruno Pani, de oprichter van het evenementenbureau Profirst en de drijvende kracht achter TheMerode, hoopt op 1.500 leden. Van Biesen heeft er een goed oog in. ‘Grootsteden als Amsterdam en Parijs beschikken al lang over social impact clubs, al blijft Brussel een kleintje onder de hoofdsteden. We moeten altijd bijbenen, maar met TheMerode zijn we er. De organisatie heeft alle troeven in handen, nu is het aan haar nog meer leden te werven.’

Florence Derck (29)

‘Het is geen elitaire en ouderwetse bedoening’

Via ‘Belgium’s 40 under 40’, een netwerk van geëngageerde en beloftevolle ondernemende mannen en vrouwen, kwam Florence Derck (29) in contact

met TheMerode. Het concept van de social impact club deed de kunstondernemer en -adviseur denken aan haar tijd in het Verenigd Koninkrijk, waar ze werkte bij het internationale veilinghuis Christie’s.

‘Londen, waar ik enkele jaren woonde, telt enkele zakenclubs. Naar mijn mening heeft onze hoofdstad zoiets heel sterk nodig. Een club met mensen van diverse achtergronden, zonder een taalbarrière. Dat bestaat nog niet’, zegt de Vlaamse, die perfect tweetalig is. ‘Ik heb het gevoel dat veel Vlamingen Brussel verlaten, omdat ze de connectie met de stad verliezen. Misschien kan TheMerode dat probleem verhelpen?’

Schermvullende weergave ©Tim Dirven

Als medeoprichtster van Demain, een onlinekunstplatform dat opkomende artiesten ondersteunt en bijstaat, is Derck vooral gecharmeerd door de uitgebreide collectie kunst die in het historische stadspaleis staat. ‘TheMerode heeft kunst van verschillende galerijen en Belgische verzamelaars samengebracht in één prachtig geheel. Het zijn hedendaagse werken met een verhaal, die een frisse toets brengen aan het gebouw. Daaraan merk je dat de club wil vernieuwen en een open kijk uitdraagt.’

Veel Vlamingen verlaten Brussel, omdat ze de connectie met de stad verliezen. Misschien kan TheMerode dat verhelpen. Florence Derck Medeoprichtster kunstplatform Demain

Derck hoopt dat ze haar activiteiten als ondernemer kan ontwikkelen met de hulp van TheMerode. Het begint al met een plek om te werken, want over een eigen kantoor beschikt ze nog niet. ‘Het is een ideale locatie om meetings te organiseren of gewoon wat te werken. En tussendoor kan ik een koffiepauze nemen met iemand die er ook toevallig zit. Wie weet kunnen er samenwerkingen en projecten uit voortkomen? Ik zie dat wel gebeuren.’