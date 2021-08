CEO Kinepolis: 'We kijken uit naar de komst van James Bond'...

Alle cinemacomplexen van Kinepolis zijn weer open en in juli zat het bedrijf al op twee derde van zijn niveau van voor de crisis. Met veel blockbusters op komst rekent CEO Eddy Duquenne op een verder herstel. ‘De nieuwe James Bond in september kan de doorstart van de sector betekenen.'

De eerste jaarhelft van Kinepolis was geen kaskraker door de lockdowns. Het bedrijf kreeg in zijn ruim honderd cinemacomplexen - in onder meer Canada, België, Nederland en Frankrijk - amper 2,2 miljoen bezoekers over de vloer. Dat is drie kwart minder dan voor de pandemie. Terwijl de topfilm van 2020 ,'Bad Boys For Life', 800.000 bezoekers scoorde, haalden de beste vijf van dit jaar die score samen zelfs niet.

Het resultaat is dat Kinepolis over januari-juni een verlies van 46 miljoen euro moest slikken, boven op de 69 miljoen van vorig jaar.

We zien dat de heropstart veelbelovend is, met bezoekcijfers die week na week groeien. Eddy Duquenne CEO Kinepolis

Maar het ergste lijkt voorbij. In juni gingen de Belgische cinemazalen weer open. Midden juli waren de Canadese als laatste aan de beurt. ‘We zijn nu overal open en we verwachten een snel herstel van de resultaten’, zegt Duquenne. ‘De heropstart is veelbelovend, met bezoekcijfers die week na week groeien.’

In juni haalde Kinepolis in de geopende cinemazalen al de helft van het aantal bezoekers van voor de pandemie. In juli was dat - afhankelijk van het land - opgelopen naar 50 à 80 procent. ‘De blockbusters zijn terug, met 'Black Widow' en 'The Fast & the Furious 9'. We merken het verschil’, zegt Duquenne. ‘In België, Frankrijk en Nederland geven lokale films en extra boost. Het bioscoopbezoek wordt nog altijd belemmerd door maatregelen zoals de mondmaskerplicht, maar we verwachten dat dat zal verbeteren.’

Lees Meer Kinepolis ziet tekenen van herstel

'Top Gun' en James Bond

Hij verwacht in 2022 een terugkeer naar het precovidniveau. Voor de komende maanden rekent hij op een stroom blockbusters, waaronder de nieuwe 'Top Gun', 'Ghostbusters', 'Hotel Transylvania' en 'Spider-Man', en natuurlijk ook 'No Time To Die', de langverwachte James Bond.

‘Daar kijken we enorm naar uit. James Bond kan de doorstart van de cinema na de crisis betekenen. Een blockbuster haalt bij ons 700.000 à 800.000 bezoekers. We mikken met deze op meer. Maar het zal niet van onze Spaanse bioscopen komen, want hoe zuidelijker je gaat, hoe meer James Bond een film als een andere is. Terwijl er in België enorm naar wordt uitgekeken.’

Duquenne is ook tevreden over de evolutie van de inkomsten per bezoeker. De CEO slaagt er sinds zijn komst in 2008 in dat cijfer jaar na jaar op te trekken. Bezoekers spenderen nu al gemiddeld 4,23 euro aan popcorn en co., terwijl de gemiddelde ticketprijs gestegen is naar 7,89 euro. Filmfans blijken graag wat meer te betalen voor technologische snufjes zoals 4DX (met onder meer trillende en bewegende stoelen, en geur- en windeffecten) en voor zetels die extra comfort bieden.

Zetelverwarming

‘Premiumisering en beleving zijn de toekomst van de cinema. Daar ben ik van overtuigd, en daar investeren we in’, zegt Duquenne. In Barcelona experimenteert Kinepolis met het bereiden van popcorn voor de ogen van de klant. ‘Dat wordt gretig onthaald en leidt tot meer verkoop.’

Premiumisering en beleving zijn de toekomst van de cinema. Daar ben ik van overtuigd, en daar investeren we in. Eddy Duquenne CEO Kinepolis

In Canada is er het concept Premiere Seating, met privacy voor twee personen, inclusief kleerhanger, zetelverwarming, tafel, verstelbare hoofdsteun en mogelijkheid om de stoel achteruit te kantelen. ‘De klant vindt er zijn weg naar’, zegt Duquenne.

Dat alles past in zijn ambitie om de brutobedrijfswinst (exclusief leasingkosten) per bezoeker met 15 tot 20 procent te verbeteren. Daarop ligt het komende jaar de focus, eerder dan op een verdere expansie via overnames.

4 Nieuwe complexen Kinepolis is blijven investeren tijdens de crisis en opende vier nieuwe cinemacomplexen. Een vijfde is op komst in Metz.

Opmerkelijk is dat Kinepolis ondanks de crisis fors is blijven investeren. Het opende sinds de pandemie al vier grote complexen in Nederland, Frankrijk en Canada. Een vijfde in het Franse Metz zou volgend jaar van start gaan. ‘We zijn blijven investeren omdat we de crisis met een gezonde balans en cashpositie zijn ingegaan’, zegt Duquenne.

De cashpositie bedroeg eind juni nog 141 miljoen euro. Eind juli was dat al 174 miljoen euro. ‘Dat tikt week na week aan.'

U-bocht van Disney

Kinepolis lijkt de crisis financieel te doorstaan, maar het businessmodel van de cinemasector begint wel barsten te vertonen door de U-bocht van enkele filmstudio’s. Disney lanceerde 'Black Widow' en 'Jungle Cruise' tegelijk in de cinema én op zijn streamingkanaal Disney+, tegen een aanzienlijke meerprijs boven op het abonnement. Warner Bros besliste een vijtiental films dit jaar in de VS simultaan op HBO Max te gooien.

‘Voorlopig zien we geen verschil in performantie in de zalen, maar het is nog te vroeg voor een duidelijk beeld. Maar ik betwijfel of de studio’s die strategie na de pandemie verderzetten. Met de meeste filmstudio’s hebben we trouwens al een akkoord voor een exclusiviteitsperiode voor de cinema. Die periode is korter dan vroeger, maar daar staan ook andere commerciële voorwaarden tegenover.’