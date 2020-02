CEO Recticel: 'Het zal met verlies zijn, maar verkopen zullen we'

Recticel blijft vastberaden een koper te vinden voor zijn automobieltak. 'De automarkt is zwak, we moeten ons geen illusies maken over de prijs', zegt CEO Olivier Chapelle.

Recticel heeft er een moeilijk 2019 op zitten, waarbij zowel de omzet als de winst daalde (zie inzet). Het kroonjuweel van het bedrijf, de isolatietak, kreeg te maken met zware prijsconcurrentie. Een nieuwe fabriek in Finland kampt bovendien met hoge opstartkosten en zal pas eind dit jaar rendabel zijn. 'We hadden verwacht dat de fabriek een stuk eerder aan het resultaat zou bijdragen', geeft CEO Olivier Chapelle toe. 'Er zijn geen noemenswaardige problemen in Finland, we hadden onze ambities daar gewoon te hoog gesteld.'

De verkoop van de autotak loopt vertraging op door het coronavirus. Olivier Chapelle CEO Recticel

Nog een belangrijk dossier waarop Recticel moet inbinden is de verkoop van de kapitaalintensieve divisie die dashboardbekleding voor auto's maakt. De afdeling staat al twee jaar in de etalage en opnieuw kan Recticel geen nieuws melden. De CEO had vorige zomer nog tegen eind 2019 een doorbraak beloofd.

'Het dossier loopt vertraging op, onder meer door het coronavirus', zegt Chapelle. 'Geïnteresseerde partijen kunnen onze vijf automotivefabrieken in China niet bezoeken.'

Over de beoogde prijs is Chapelle realistisch. 'In deze markt is het zeker dat we een verlies zullen lijden op de verkoop. Maar we zetten het proces door. Onze strategie blijft ongewijzigd.'

We bekijken of we een nieuwe fabriek voor matrasrecyclage gaan bouwen. België is zeker een optie. Oliver Chapelle CEO Recticel

Een positieve verrassing in de resultatenrekening was de afdeling Soepelschuim, die de vullingen levert voor een lange reeks residentiële en industriële toepassingen (divans, auto's, ziekenhuisbedden...). Daar steeg de winstbijdrage met ruim een kwart naar 36,5 miljoen euro. Ook de matrasafdeling zette een winststijging neer, ondanks groeiende concurrentie van zogenaamde matras-in-the-boxverkopers.

Jaarcijfers 2019 Product: isolatiemateriaal, soepelschuim, matrassen en binnenbekleding voor auto's.

isolatiemateriaal, soepelschuim, matrassen en binnenbekleding voor auto's. Vestigingen: 81 in 27 landen.

81 in 27 landen. Werknemers: 7.000.

7.000. Gecombineerde omzet in 2019: 1,22 miljard (-7%).

1,22 miljard (-7%). Brutobedrijfswinst (ebitda): 82,2 miljoen (-12%).

82,2 miljoen (-12%). Dividend: stabiel op 0,24 euro per aandeel.

'In Duitsland hebben e-commercespelers al een vijfde van de markt in handen. Maar dat zijn dikwijls meer laagwaardige matrassen. Ze hebben hun plaats in de markt, maar ze spelen in een andere divisie.'

Recticel overweegt een nieuwe recyclagefabriek te bouwen die gebruikte matrassen kan omzetten in thermische of akoestisch isolatiemateriaal. 'In het Franse Angers kunnen we al 100.000 gebruikte matrassen per jaar een nieuw leven geven. We bekijken de opties, het is niet uitgesloten dat die fabriek in België komt.'