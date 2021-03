CEO's over de dag van hun ontslag: 'Het is een rouwproces'

Toen Jean-Paul van Avermaet ontslagen werd als CEO van Bpost viel een hoorzitting in de Kamercommissie weg. Maar ook macht viel weg en aanzien, prestige en misschien zelfvertrouwen. Hoe ga je dan verder? ‘Het is een rouwproces’, zegt Annick Van Overstraeten, bij Lunch Garden opzijgezet en nu CEO van Le Pain Quotidien. ‘Daar moet je helemaal door.’

Hij weet het nog goed. Die avond zou KRC Genk tegen Zulte Waregem spelen, maar ’s morgens werd Patrick Janssens bij clubvoorzitter Peter Croonen verwacht voor een gesprek. ‘Dan weet je dat het dat gesprek zal zijn’, zegt Janssens, op dat moment meer dan drie jaar CEO van de voetbalclub.

‘Dat gesprek’ is het gesprek van het afscheid. Van het einde van de macht. Het gesprek dat je, soms via de telefoon, de volgende dag en de nacht instuurt zonder zekerheden. Behalve deze: je zal straks voor de laatste keer de deur uitgaan en geen badge of bediende zal nog naar je luisteren. ‘Ik reed met mijn eigen auto naar huis’, zegt Annick Van Overstraeten. ‘Een bedrijfswagen had ik nooit gewild. Eén keer in mijn carrière heb ik iemand naar huis moeten brengen die zopas ontslagen was. Dat nooit, nam ik mezelf voor.’

Genk won die avond overigens van Zulte Waregem met 3-1, dat zag Patrick Janssens dus thuis op zijn smartphone. Dat is een detail in de geschiedenis, maar wel symbolisch. ‘Je kan niet mee de vruchten plukken van het harde werk waar je zelf aan hebt bijgedragen. Dat wordt je afgenomen, en dat blijft een frustratie.’

Misschien later

Dit verhaal leek moeilijk. Welke ontslagen CEO wil vertellen over slechte dagen in een carrière? Over een dip in vertrouwen en zelfvertrouwen. Over machteloosheid, verdriet misschien, angst, de erkenning van een nederlaag. Dat blijkt mee te vallen, al blijven mails en voicemailberichten onbeantwoord en zegt de ontslagen CEO van een groot industrieel bedrijf dat hij het onderwerp interessant vindt, ‘maar misschien later’.

Schermvullende weergave Patrick Janssens: ‘Je loopt toch een kras op je carrosserie op.’

Annick Van Overstraeten aarzelt niet. Schrijven dat ze ‘met plezier’ wil terugdenken aan 25 mei 2020, de dag waarop ze te horen kreeg dat haar verhaal als CEO van Lunch Garden eindigde, is overdreven. ‘Maar een CEO is een mens met gevoelens’, zegt ze. ‘Daar wordt te weinig bij stilgestaan. Natuurlijk krijg je in die dagen veel appreciatie en aanmoedigingen van vrienden en kennissen. Maar dat ebt snel weg, hoor. En voor de buitenwereld ben je vaak maar interessant zolang je íémand bent.’

Ook Patrick Janssens wil vertellen wat het deed. En Erwin Van Laethem, ex-CEO van de lingeriegroep Van de Velde. ‘Ervaring is een cumulatie van alles wat goed gaat en alles wat minder goed gaat’, zegt hij. ‘Maar waar leer je het meest van? Van de dagen met tegenslag. Dus voor mij is zo’n afscheid vooral een verhaal van ‘endings’ en ‘beginnings’.’ Eén - toch anonieme - ex-CEO zegt: ‘Het was in elk geval ‘a sobering experience’.’

Geschrapt

25 mei was het dus. Ook bij Lunch Garden maakte men zich klaar om, na de eerste coronagolf, te heropenen. ‘We hadden een tv-spot gemaakt over de covidmaatregelen en een magazine had me daarover geïnterviewd’, herinnert Van Overstraeten zich. ‘Dat zou op donderdag verschijnen. Maar maandag werd ik ontslagen en dat artikel werd geschrapt. Ze hadden het kunnen houden en me gewoon als ex-CEO omschrijven. Dat raakte me. Niet dat ik die aandacht nog nodig had, wel de boodschap van de buitenwereld: alleen als je succes hebt, tel je mee.’

Niet dat haar ontslag verrassend was. ‘Absoluut niet. De relatie met de aandeelhouders was verzuurd, we zaten niet op dezelfde lijn. Dat is een proces van maanden, je voelt dat aankomen. Voor het weekend had ik hen nog een brief gestuurd waarin ik de puntjes op de i zette. Mijn CFO had me dat afgeraden: ‘Ze gaan boos reageren.’ Maar het hele weekend lang kwam er géén reactie. Maandagochtend was ik om 9 uur op kantoor en net toen de CFO binnenkwam, kreeg ik een telefoon van de voorzitter van de raad van bestuur. Hij zei me wel dat de CFO op de vergadering tegen mijn vertrek had gestemd. Dat verbaasde me niet.’

Dat ene zinnetje (‘het is een proces van maanden’) hoor je bij iedereen. Een ontslag of - in mooiere woorden - het ‘einde van de samenwerking’ gebeurt niet van de ene dag op de andere. Bij Janssens gonsden de geruchten natuurlijk al langer. Er wordt meer over Racing Genk geschreven dan over Lunch Garden, Van de Velde of Bpost, en elke supporter is een beetje CEO. ‘De eerste signalen krijg je onrechtstreeks via de pers, en in een club als Genk is de rol van de supporters groot’, zegt hij. ‘Je voelt de druk stijgen. Ik was begonnen met Herbert Houben als voorzitter, die zich ver van het operationele hield. Toen Peter Croonen voorzitter werd, voelde ik bijna op de dag van zijn aanstelling dat het niet zou werken. Waarmee ik niets negatiefs zeg. Ik had en heb een goede relatie met Peter. Maar van ons tweeën was er één te veel.’

Van Laethem, van september 2016 tot februari 2019 CEO bij Van de Velde, herkent dat niet-onverwachte. ‘We hadden een digitale strategie ontwikkeld, maar de laatste maanden was besloten op de rem te staan’, zegt hij. ‘De raad van bestuur sneed in het budget dat nodig was voor die digitale ontwikkeling. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Alleen al voor jezelf. Je kan dat nog moeilijk aan je team verkopen, en dus moet je je conclusies trekken. Is dat een mislukking? Wat vaak onderbelicht wordt, is dat ook een CEO binnen een bepaalde constellatie werkt. Achter elke strategie en elke beslissing staan een raad van bestuur, aandeelhouders, managers, teams en andere stakeholders.’

Kleren maken de man

Het cliché dat het ‘lonely at the top’ is, is misschien niet correct. Is het niet ‘lonely to fall from the top’? De ex-CEO die liever anoniem blijft, bevestigt dat met die ‘sobering experience’. ‘Geloof me: als je CEO bent van het bedrijf dat ik leidde, neemt íédereen zijn telefoon op als je belt’, zegt hij. ‘Iedereen is bereid met je te praten. Ik ga niet zeggen dat de dag na je ontslag niemand meer opneemt, maar dat de interesse veel minder groot is, is meteen duidelijk. De kleren maken zeker de man.’

Toch eenzaam dus. ‘Een paar jaar geleden is mijn echtgenoot overleden’, zegt Van Overstraeten. ‘Dus thuis was er niemand om dat mee te delen. Mijn zoon, die 19 is en in Exeter studeert, heb ik wel meteen gebeld. Hij wist dat het al een tijd niet goed ging, maar ik wilde vermijden dat hij in de loop van die dag ergens op een nieuwssite over mijn ontslag las. Ik las het natuurlijk wel, en de titels choqueerden me. ‘Van Overstraeten aan de deur gezet.’ Maar ik moet toegeven dat de artikels zelf correct waren.’

‘Ik hoorde of zag geen journalist’, zegt Van Laethem. ‘Met de raad van bestuur was dat afgesproken. Die stuurde een mededeling en er zouden geen bijkomende verklaringen afgelegd worden. Dat is belangrijk. Zo’n ontslag heeft ook impact op de mensen in het bedrijf. Die moeten daar wel verder.’

Janssens: ‘Ik hield me beschikbaar voor de pers, maar selectief. Op een vraag van Dag Allemaal zou ik niet ingaan. Als je je verhaal doet, moet je dat doen op een plek waar het zinvol is. Maar het is wel belangrijk dat je kan praten. Die avond deelde de club mijn ontslag mee op een persconferentie na de match tegen Zulte Waregem. Zonder dat je gaat natrappen, moet je toch jouw deel van het verhaal kunnen brengen.’

Lege avond

Zo’n dag - bij Janssens was dat 9 februari 2018 - is cruciaal. Het is de dag van voor en na. ’s Morgens opstaan als CEO, ’s avonds plots een lege avond. ‘Naar dat gesprek zelf ging ik met het voornemen het zakelijk af te handelen. Meer dan je liefhebt, heb je in je carrière zelf aan de andere kant van de tafel gezeten. Je weet hoe moeilijk het is van iemand afscheid te nemen. Dus je moet slikken en het de andere partij niet moeilijk maken. Maar op datzelfde moment ben je een belangrijk doel in je leven kwijt. Plots moet je je vragen stellen: wat ga ik met de rest van mijn loopbaan doen? Tegelijk loop je een kras op je carrosserie op.’

Schermvullende weergave Erwin Van Laethem ©Siska Vandecasteele

Die kras voelde bij Van Overstraeten aan als een crash. Ook al wist ze dat die onvermijdelijk was. Ook al was ze zelf al maanden aan la vie après Lunch Garden aan het denken. ‘Een tijd voordien praatte ik toevallig met een headhunter die me zei: ‘Hoe vaak gebeurt het dat je een job op een zilveren plateau krijgt aangereikt op het moment dat je ‘m nodig hebt?’ Dat had me aan het denken gezet, want op dit niveau duurt zo’n procedure zes à acht maanden. Uiteindelijk begon ik op 11 juli bij Le Pain Quotidien.’

En toch? En toch: ‘Ook al wéét je het en ben je dus zelf op weg naar iets nieuws. Voor je gevoel is het een enorm verschil zelf ontslagen te worden. Aan de ene kant voel je wat opluchting, maar na tien jaar hard werken voor Lunch Garden krijg je een slag in je gezicht en de boodschap: je bent mislukt. Dat ervaarde ik als enorm traumatiserend.’

Ze corrigeert zichzelf meteen. Van de verleden tijd maakt ze de tegenwoordige tijd. ‘Je voelt je vuil. Pas nu, sinds een maand of zo, lijkt het alsof ik weer zelfvertrouwen heb opgebouwd. Telkens als de voorbije maanden mijn telefoon ging en ik zag dat het een van mijn nieuwe aandeelhouders (bij Le Pain Quotidien, red.) was, kromp mijn maag ineen. ‘Zou ik iets fouts gedaan hebben?’ Dat is puur trauma door die laatste periode bij Lunch Garden. Bij Leonidas en Quick (waar ze voor Lunch Garden in dienst was, red.) had ik altijd goeie relaties gehad en dat bleek ook bij mijn afscheid. Bij Leonidas zwaaiden ze me uit met een prachtig diner, bij Quick hield Jean-Paul Brayer een magnifieke speech. Ik kreeg een handtas van Hermès cadeau. Dat moet helemaal niet, maar het is fijner op die manier te gaan. Pas sinds onlangs een van mijn nieuwe aandeelhouders me geruststelde, is dat vertrouwen teruggekomen. Als de telefoon nu gaat, blijf ik rustig.’

In een put

‘In slechte tijden ken je je vrienden’, zegt Van Laethem, maar dat zegt hij naar eigen zeggen niet omdat hij in de periode na zijn vertrek bij Van de Velde in een put viel. ‘Ik ben onmiddellijk bijkomende studies gaan volgen over machine learning en artificiële intelligentie, anderhalf jaar, ik heb mezelf verder ontwikkeld. Een deur gaat dicht, maar er opent een andere. Sowieso lijkt het me goed om na drie tot vijf jaar te veranderen. Ik ben altijd veel bezig geweest met verandering en transformatie. Dan is het ook belangrijk dat je zelf door een transformatie kan gaan.’

Hij zegt het hierom: ‘In ‘hindsight’ is alles gemakkelijk, maar corona heeft aangetoond dat die digitale ontwikkeling die voor de aandeelhouders te snel ging en voor de winkeliers als een bedreiging aanvoelde, toch op haar plaats was. Dus ik heb met Van de Velde al contact opgenomen en mijn hulp aangeboden.’

Doet passeren aan de Lunch Garden pijn, is een vraag voor Annick Van Overstraeten. Ze denkt even na en zegt dan neen. ‘Op dit moment zijn alle Lunch Gardens dicht, ik voel nu niets bijzonders als ik er een passeer. Alleen als ik een brief krijg van hun advocaten, draait mijn maag om. Zodra je weg bent, sta je alleen. Voor hen zijn de advocatenkosten niet meer dan een lijntje in hun ‘compte d’exploitation’. Maar om alleen nog eens door een procedureslag te moeten gaan, dat komt hard aan. Zolang de procedure loopt, heb je in zo’n situatie geen rust. Dat maakt je zo kwetsbaar dat je soms geneigd zou zijn zaken te aanvaarden die je eigenlijk helemaal niet moet aanvaarden.’

Leerzaam

Naar matchen van Racing Genk ging Patrick Janssens enkel nog als bezoeker. Na het gesprek met Croonen nam hij in de kleedkamer afscheid van de spelers, van toenmalig trainer Philippe Clement en maakte hij zijn bureau leeg. ‘Dat is allemaal niet zo simpel, maar de overgang van burgemeester van Antwerpen zijn naar stoppen met de politiek vond ik veel zwaarder. Dan merk je wie contact met je opzocht om je positie en niet om je persoon. Het is soms heel verrassend wie je wel en niet meer hoort. Dat is leerzaam. Het kan trouwens ook positief zijn. Toen ik al maanden geen burgemeester meer was, belde een projectontwikkelaar me op om eens te gaan eten. Dat is bij uitstek een profiel waarvan je denkt: die belt enkel als hij me nodig heeft. Dat was dus niet zo. Na die lunch hoorde ik hem jaren niet meer. Maar toen ik bij Genk ontslagen was, inviteerde hij me opnieuw.’

De les: niet alle deuren gaan dicht. Van Laethem is als adviseur aan de slag, vooral in Nederland (waar hij woont sinds hij aan het hoofd stond van de energieleverancier Essent Nederland) en in Silicon Valley. De overstap van Van Overstraeten naar Le Pain Quotidien ging door. ‘Ik voelde door mijn ontslag geen aarzeling van hun kant. Bovendien werd ik binnen de week gebeld door headhunters en andere bedrijven. Al merk je wel dat in coronatijden weinig beweegt en er toch een afwachtende houding wordt aangenomen.’

Maanden verloren

Voor Janssens lag het wat anders. Even was er sprake van dat hij CEO van de Belgische Voetbalbond zou worden. ‘Maar zodra dat in de pers kwam, wist ik dat het voorbij was’, zegt hij. Omdat hij bij Genk aan de deur was gezet? ‘Neen, ik denk dat ik veel meer de gevolgen droeg van het feit dat ik een politiek etiket had dan van mijn voetbalverleden. Als je uit de politiek stapt, heb je in die wereld enkel nog kans met een politieke benoeming. Dat wilde ik nooit. Dus ik moet Genk dankbaar zijn dat ik die kans kreeg. De politiek zorgt ervoor dat het niet evident is een andere positie in te nemen. Achteraf gezien heb ik maanden verloren met die gesprekken met de Voetbalbond. Maar nu moet ik tevreden zijn dat ik het niet deed. Ik zou er niet gepast hebben.’

Schermvullende weergave Annick Van Overstraeten: ‘Als ik een brief krijg van de advocaten van Lunch Garden, draait mijn maag om.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat de cultuur van een organisatie heel belangrijk is’, zegt hij ten slotte. ‘Als Antwerpenaar in Limburg werken? Pas évident. Het is altijd genuanceerder dan dat iemand niet voldoet voor een functie. Kijk naar de VRT. Frederik Delaplace heeft een prachtig parcours afgelegd bij De Tijd, maar hij zal nu ook al gemerkt hebben dat de VRT een ander bedrijf is. Dat is superinteressant. Jean-Paul Van Avermaet kan een geweldige CEO geweest zijn in de privé, misschien was Bpost gewoon niet zijn omgeving.’

Het lastigste, zegt Janssens, was misschien die knop omdraaien. ‘Ik heb in veel sectoren gewerkt en in enkele domeinen was ik in de positie waarin ik dingen kon doen beslissen. Ik werk nu vooral voor B-City, de nieuwe stedenbouwkundige divisie van B-architecten. Ik zit geregeld in jury’s en geef advies. Maar het verschil tussen advies geven en aan de andere kant staan en beslissen wat je met dat advies doet, is groot. Aanvaarden dat de periode waarin je grote organisaties kon leiden voorbij is, was een grote stap.’

Moeten we het nog over machteloosheid hebben? Dat wordt gerelativeerd. ‘Om de uiterlijke schijn of om een chauffeur te hebben als burgemeester of CEO draaide het nooit’, zegt Janssens. Wat ze die eerste avond na het ontslag deden, verdween bij iedereen een beetje in een zwart gat.